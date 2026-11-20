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フィンセント・スヒルトカンプが『Voetbalpraat』でクインテン・ティンバーを厳しく批判した。ドイツ対オランダ（5-0）でのティンバーのプレーを見て、フェイエノールトで強い印象を残した頃の面影はないと、このコメンテーターは結論づけている。

「クインテン・ティンバーのことだ。真面目な話、2年半、3年前と比べてみてほしい。当時の彼にはパワーと勢いがあった。それをドイツ戦の前半と比べると、かつての面影がこれほどないとは信じられないだろう？」。驚きを隠せないスヒルトカンプは、トーク番組でそう問いかけた。

「正直に言えば、彼がクリスタル・パレスでプレーする姿を毎週見ているわけではない」と、ベルリンでのクインテン・ティンバーの代表戦について分析を続ける。「だが、こう思った。フレンキー・デ・ヨングはいない。シャビはコープマイネルスを選ぶこともできたが、ティンバーならものすごい勢いでプレーするはずだ、と。」

司会のミラン・ファン・ドンゲンも、オリンピック・マルセイユのMFがドイツ戦で見せたプレーに衝撃を受けた。「ティンバーがフェイエノールトで台頭した頃は、勢いもパワーもあふれていた」

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スヒルトカンプもファン・ドンゲンに全面的に同意した。「普通では考えられないだろう？ あの頃と、オランダ代表として臨んだこのドイツ戦の前半を比べてみてほしい。本当に衝撃的だった」

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「ティンバーがフェイエノールトで調子よくプレーしていたときには、確かにあの力があった。素早く反転して相手をかわすプレーもできる。できない選手というわけではない」。スヒルトカンプは、このMFがもっと高いレベルでプレーできると分かっている。

ヘンク・スパーンも今週初め、『Het Parool』でティンバーを厳しく批判していた。「悪い日のモキオを強く思い起こさせる。ポジショニングがまるで分かっておらず、ボールより前に出過ぎることがあまりに多い。ユヴェントスでのエドガー・ダービッツには、ジダンを相手のプレッシャーから守るという、ただ一つの仕事があった。フェールマンの隣でのティンバーの役目もそれだった」

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「見張り役となり、そのためにチームにいる選手にプレーさせるべきだ。今のオランダ代表では、誰もが自分をボールの扱いに長けた選手だと思っていた」。スパーンは週刊コラムにそう記した。

ティンバーはこれまでにオランダ代表で18試合に出場。2024年3月、ドイツに1-2で敗れた国際親善試合で代表デビューを果たした。