オランダ代表選手に悪い知らせ「彼がそこでプレーしている限り、シャビは彼を招集しない」

ルシアーノ・ヴァレンテは、ハビ・エルナンデス監督によるオランダ代表の初招集メンバーの中で、おそらく最も目立つ落選者かもしれない。フェイエノールトの主将はシーズンの滑り出しが非常に良かったものの、ネーションズリーグに向けた今後のオランダ代表戦には招集されなかった。その理由について、ファレンタイン・ドリーセンが明かしている。

「ヴァレンテはゼヒールと同じく攻撃的MFだが、割を食う存在になるかもしれない」と、ドリーセンはDe TelegraafのKick-off-podcastで切り出した。「というのも、彼はフェイエノールトでは左ウイングで非常にうまくはまっているが、ハビは彼を攻撃的MFとして見ているからだ」

「本当は個々の選手についてはあまり話したくないが、もちろんヴァレンテのことは追っている」と、ハビは月曜日にザイストで行われた記者会見で説明した。「彼は我々にとって良い、可能性を秘めた選手だ。彼にとってもオランダ代表への扉は開かれている。ただ、すでに非常に多くの優れたMFがいる。私は彼を間違いなく攻撃的MFだと見ていて、左ウイングではない」

「ヴァレンテが招集外だったことに失望していたのは、私も少し驚いた」と、続いてフェルウェイが付け加えた。「ただ、それは今のフェイエノールトでの状況も少し関係しているのだろう。ハビが言った通り、彼はMFであって左ウイングではない」

フェイエノールト対FCユトレヒト（5-0）の試合後、ヴァレンテはESPNのカメラの前で、代表監督の決定に失望していることをにじませた。「もちろん失望している。内心では少し招集されることを期待していたけど、ピッチで示さなければならないし、今日はそれをやった」

「これは確かに一つの問題だ。ヴァレンテにとっては問題になってくる」と、ドリーセンは続けた。「ファン・ブロンクホルストには彼を中盤で起用する意図がなく、それによってオランダ代表に選ばれる可能性はかなり小さくなってしまう」 フェルウェイはさらに断定的だ。「ヴァレンテがそのポジションでプレーしている限り、招集されることはないだろう」

ドニエル・マレンとユスティン・クライファートの離脱を受け、ヴァレンテにまだわずかな望みがあるかもしれなかったが、ハビは代役としてメックス・メールディンクとフース・ティルを招集した。ドリーセンはそれを妥当だと見る。「クライファートも裏へ抜け、ゴール前に入り込み、得点を決めるタイプの選手だ。ティルにもそれはできる。だから彼はヴァレンテではなく、ティルを招集したんだ」と、同紙のフットボール部門トップは締めくくった。