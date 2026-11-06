ライアン・フラーフェンベルフは負傷によりオランダ代表のメンバーから外れたが、負傷の程度ははっきりしていない。アンドニ・イラオラ監督は、このMFが日曜日のクリスタル・パレス戦に出場する可能性を否定していない。

『フットボール・インターナショナル』は、フラーフェンベルフが負傷により、シャビ・エルナンデス監督率いるオランダ代表のギリシャ戦とドイツ戦のメンバーから外れたと報じた。普段は代表の常連である同選手だが、次の代表活動期間は参加できない。かかとを負傷しており、ここ数試合でも影響が出ていた。

フラーフェンベルフは先週日曜日、ホームでアーセナルに0-1で敗れた試合で90分間ベンチに座ったままだった。続く水曜日には、リヴァプールがフェネルバフチェに2-3で敗れたチャンピオンズリーグの試合で、ベンチ入りメンバーからも外れた。

フラーフェンベルフは来週の代表活動への参加を辞退した。そのため、元アヤックスのMFは今週日曜日のリヴァプール対クリスタル・パレス戦も欠場するとみられていたが、イラオラ監督は金曜日の記者会見で意外な見通しを示した。

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「状況にそれ以外の変化はない。出場が不確かなのはライアンだけだ」とイラオラ監督は語った。「ライアンについては日々状態を見ている。痛みの問題だ。その痛みに対処できるか、日曜日にプレーできるかを見極めなければならない」

リヴァプールはクリスタル・パレス戦で、ほかにも複数の選手を欠く。ジェレミー・フリンポンは筋肉の負傷で欠場し、ウーゴ・エキティケはアキレス腱に問題を抱えている。コナー・ブラッドリーとジョバンニ・レオーニも膝の負傷により、当面はイラオラ監督の起用に応じられない。

フラーフェンベルフが復帰できれば、リヴァプールには朗報だ。イングランドの強豪は5連勝の後、現在2連敗を喫している。イラオラ監督は最近の結果が不安を招いていることを認めつつ、全体像を見失わないよう呼びかけた。「我々は今日見えるほど悪くはない。1週間前も、あの時見えたほど良かったわけではない」