オランダ代表選手が厳しく批判されている。「ここ数年で最悪の移籍の一つだ」。

ユヴェントスは忙しい夏の移籍市場に備えている。複数のトップ選手獲得が報じられる一方、戦力の大幅見直しが不可欠だ。ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト紙は、テウン・クープマイナーズが放出候補と伝えている。

同紙によると、ユベントスはASローマのセンターバック、エヴァン・ンディッカの獲得に本腰を入れている。今シーズン絶好調のンディッカは、グレイソン・ブレマーの隣に配置する「理想的な補強」とみなされている。

だが、バルセロナも興味を示しており、ローマは4000万ユーロの移籍金を要求。ユヴェントスは現金支払いが難しいと判断し、クープマイナーズとの交換トレードを検討している。

同紙は「オランダ人選手はユヴェントスに馴染めていない」と指摘。トルコからのオファーよりローマ移籍の方が彼にとって魅力的で、ガスペリーニ監督も戦力強化を見込めるため、ユヴェントスは損失を最小限に抑えられると結論づけている。

現在、クープマイナーズはトリノで苦境に立たされている。今季序盤はセンターバックとしてスタメンを確保していたが、最近は出場時間が大幅に減少している。

それでもオランダ代表のW杯メンバー入りは確実視されており、クーマン監督はノルウェー戦で右ウイング起用しそのパフォーマンスに満足した。

「コープマイナーズはワールドカップに出場する可能性がまだ十分にある」とクーマン監督は日曜日、NOS『スタジオ・フットボール』で27回代表選出の同選手を安心させた。「今は調子が少し落ちているかもしれないが、代表ではいつも素晴らしい活躍をしてきた。」