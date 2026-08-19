フェイエノールトのファンは、ルシャレル・ヘールトライダのPSV移籍が間近に迫っていることに大きな失望を抱いている。インスタグラムではオランダ代表DFに厳しい批判が浴びせられ、クインテン・ティンバーも激しい非難を受けている。

火曜日、ファブリツィオ・ロマーノは、ヘールトライダがPSVへの移籍を望んでいると報じた。PSVはRBライプツィヒと、1500万ユーロの買い取りオプション付きレンタル移籍でほぼ合意に達している。

フェイエノールトで200試合以上に出場したヘールトライダは、ロッテルダムのクラブを応援する失望したサポーターから、ソーシャルメディア上で激しく攻撃されている。

ヘールトライダが反応を示したクインテン・ティンバーの投稿のコメント欄では、彼に批判が向けられている。ティンバーが友人をかばうと、今度は彼自身も標的になった。「ネズミはネズミ同士、ってことか？」

ヘールトライダ本人の最新投稿にも、移籍をめぐって大量の反応が寄せられている。フェイエノールトのファンは、ヘビの絵文字を繰り返し投稿している。

最後に、普段はフェイエノールトに関するニュースを投稿している大手インスタグラムアカウントHieropzuid, も投稿を行った。「クラブ愛という言葉は、今日その意味をすべて失った。ルシャレル・ヘールトライダはPSVへ向かっている。他にも選択肢があったにもかかわらずだ。エヴァートンを含め、プレミアリーグですら他の選択肢があった。ザイトでのすべての記憶――優勝、キャプテン就任、我々のクラブでの14年間、サポーターとの素晴らしい関係――そのすべてが無駄だった。言葉はあっても、行動がない」

「ヘールトライダ、キョクチュ、バイロウは、まだクラブ愛を期待できる唯一の存在だった。だが、どうやらそれすらも、もはや当たり前ではないようだ」とHieropzuidは締めくくり、その後、コメント欄に脅迫を書き込まないよう呼びかけた。











