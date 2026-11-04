コモは水曜夜、チャンピオンズリーグ史上最多タイの得点差で勝利した。RCランスの敵地で1-9というスコアを記録し、チェスク・ファブレガス率いるチームは、リヴァプールとレアル・マドリーがそれぞれベシクタシュ、マルメFFを相手に収めた8-0の記録的勝利に並んだ。ファブレガスは最近のマンチェスター・ユナイテッド戦での経験を踏まえ、ランス戦では攻撃の手を緩めなかった。

コモは10月21日、マンチェスター・ユナイテッドに4-1で快勝した。76分にハコボ・ラモンのゴールで4-0とした後、ファブレガスは選手たちにペースを落とすよう指示した。コモはそれまでしっかり握っていた試合の主導権を失い、アディショナルタイムにオランダ代表のジョシュア・ザークツィーにゴールを許した。

「最後の10分間を後悔している」とファブレガスは試合後に語った。「選手たちに走るのをやめて中央にとどまるよう言ったが、後悔している。私はいつも、最後まで戦うよう選手たちを真っ先に鼓舞する人間だからだ。強度を落とした結果、ゴールを許したことがつらかった。私の責任だ」

水曜のコモは、ランスとのアウェー戦で前半を終えて0-3とリードしていた。スター選手のニコ・パスによると、ハーフタイムにチームはファブレガスの言葉に驚かされたという。「数週間前のマンチェスター・ユナイテッド戦と同じように、ランス戦でも少しペースを落とすよう言われると思っていた。でも監督は『今夜、君たちが何点取れるか見たい』と言ったんだ」

「そして最終的に9得点を挙げた。試合を完全に支配し、勝利に十分値する内容だった」とパスは語る。圧倒されたフランスのチームを相手に、パスは1ゴール2アシストを記録した。元FCユトレヒトのFWタソス・ドゥヴィカスはハットトリックを達成し、6ゴールでチャンピオンズリーグの得点ランキング首位に立っている。

コモは、チャンピオンズリーグとその前身であるヨーロピアンカップで、アウェーで7ゴールを超える得点を挙げた初のイタリア勢となった。また、チャンピオンズリーグの1試合で9ゴールを挙げたチームは、ディナモ・ザグレブに9-2で勝利したバイエルン・ミュンヘンに続き、コモが2チーム目となる。

「うれしい。これがサッカーだし、すべてがうまくいった」とファブレガスは試合後、スカイ・スポーツ・イタリアのカメラに向かって語った。「選手たちはよくやってくれた。今は日曜日の非常に重要な試合に備えなければならない。代表戦期間と次の代表戦期間の間に行われる連戦の9試合目だ」。コモは日曜、セリエAでインテルの敵地に乗り込む。

「コモにとっても、すべてのファンにとっても、ここにいるキャリアを始めたばかりの多くの選手にとっても、素晴らしい夜だ。ただ、選手たちは地に足をつけ、謙虚さを保ち、学び続けなければならない。これからは何もかもうまくいくと考えてはいけない」

「このようなパフォーマンスを続けるためには、努力を続けなければならない」とファブレガスは語った。一方、ルベン・アギラールに許した失点には不満を示した。ASモナコ時代にファブレガスとチームメートだったアギラールは、コーナーキックから見事なボレーシュートを決め、フランス側にとっての最大の見せ場をつくった。

「失点には腹が立っている。3人の交代で守備に少し変更を加えたからだ」とスペイン人指揮官は話す。それでも、そのゴールにはひそかに感心したという。「彼に『君があんなゴールを決めるのは見たことがない！』と言ったよ。本当に素晴らしいゴールだった」とファブレガスは語った。