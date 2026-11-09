共有 GOALをGoogleでフォロー

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、ハンジ・フリック監督の下でフレンキー・デ・ヨングに見られる最近の戦術面での変化について、賛否入り交じる評価を示した。元バルセロナ監督のシャビは、デ・ヨングをすぐに世界屈指の才能と評する一方、29歳の同選手を守備的な役割で起用するフリック監督の判断には困惑していると認めた。

広告

シャビ、フリックの戦術的な新機軸に疑問

デ・ヨングの戦術的な柔軟性が、再び大きな話題となっている。きっかけは、バルセロナがアトレティコ・マドリーに苦戦の末、2-1で勝利したメトロポリターノでの一戦だ。試合の後半、フリック監督はオランダ代表MFを右サイドバックに配置し、観客を驚かせた。この変更によってバルセロナは試合の展開に対応しながら主導権を維持できた。結果の面では成功した試みだったが、シャビは意外な反応を示している。デ・ヨングはスペインの首都で存在感を示した後、自信に満ちた様子で今週月曜日、オランダ代表のキャンプに合流した。

現在、代表でデ・ヨングを指揮するシャビは、最近の記者会見で同選手の多才さについて率直に語った。適応力を認めつつも、MFであるデ・ヨングがサイドでプレーする姿は予想していなかったという。「昨日のアトレティコ戦で、デ・ヨングはサイドバックとしてプレーした。彼に想定している役割ではない。私もバルサでは彼をセンターバックに置いたことがあるがね。ただ、はっきりしているのは、フレンキーはどのポジションでもプレーできるトップクラスの選手だということだ。6番でも8番でも、選手としてトップクラスだ」とシャビは語った。『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。

代表チーム内の関係と過去との比較

シャビは、デ・ヨングが代表チームでほかの創造性豊かな選手と共存できるかにも言及し、特にヨーイ・フェールマンとの共演をめぐる質問に答えた。2人は共存できないのではないかという見方を否定するため、自身がバルセロナで選手として活躍した時代を引き合いに出した。かつてカンプ・ノウで別の名選手とともに全盛期を迎えた際にも、同様の疑問が寄せられたと振り返った。

シャビ監督は、優れた司令塔2人が同じ先発メンバーで力を発揮することはできない、という考えを退けた。「FCバルセロナで私にも同じことがあった。多くの人が、イニエスタと私は一緒にプレーできないと言っていた」と説明した。『フットバル・プライムール』が伝えている。

広告 広告

正当に評価されていないとの見方

戦術面の議論にとどまらず、シャビはデ・ヨングを批判から擁護した。サッカー界の内側にいない人々は、同選手の貢献を見落としがちだという。元MFのシャビは、デ・ヨングの真価を最もよく理解しているのは、日々ピッチやベンチをともにする人々だと考えている。かつてアヤックスでプレーしたデ・ヨングに対する世間の見方は、試合での実際の影響力を必ずしも反映していないと指摘した。

Related Topics

次の試合 NED UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 GRE 視聴する

オランダ代表の指揮官は、デ・ヨングは一般には過小評価されている一方、監督やチームメイトからは高く評価されていると主張した。「そうだね、彼は過小評価されていると思う。ただし、監督やチームメイトからは違う。毎日彼と一緒にいる人たちの声を聞くべきだ。最高のMFは誰かと尋ねれば、彼らはフレンキーだと答えるからだ」とシャビは断言した。

焦点はネーションズリーグへ

代表戦期間に入り、デ・ヨングとチームメイトの焦点はネーションズリーグでの順位を確かなものにすることへ移る。オランダ代表はここまでの4試合で勝ち点8を積み上げ、現在グループBの首位に立っている。ギリシャ、ドイツとの次の試合は、首位を守り、大会で勝ち進むために重要となる。クラブで最近異なるポジションを試されたデ・ヨングも、中心的な役割を担うとみられる。

広告

オランダ代表はまず金曜日、グループ上位2チームの対決となるギリシャ戦をホームで迎え、続く月曜日にはドイツとの注目のアウェー戦に臨む。ドイツは現在勝ち点5で追う立場にあり、オランダには長年のライバルを引き離す大きなチャンスがある。