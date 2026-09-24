オランダ代表はネーションズリーグ初戦をドイツとの1-1の引き分けで終えた。オランダ代表は長い時間ビハインドを負っていたが、後半アディショナルタイム深くにコーディ・ガクポが値千金の同点弾を決めた。Voetbalzoneは、先発選手と45分以上プレーした途中出場選手を採点した。

デンゼル・ダンフリースは7点で、オランダ側では比較的高評価の一人だった。この右サイドバックは特に後半、積極的に攻撃参加し、自らはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンに阻まれたものの、その後は強烈なクロスを送り、メックス・メーディンクがあわや得点という場面を生み出した。

タイヤニ・ラインデルスも7点を獲得した。彼のセットプレーは何度もチャンスを生み、彼のCKからは早い時間帯にフィルジル・ファン・ダイクがヘディングでネットを揺らしたが、最終的にはブライアン・ブロビーのファウルによりこのゴールは取り消された。

クライセンシオ・サマーフィルも同じく7点に値し、左サイドからたびたび脅威を与えた。前半にはオランダ代表に先制点をもたらす絶好機もあったが、彼のヘディングはゴールにはならなかった。

途中出場のメックス・メーディンクは代表デビュー戦でいきなり印象を残し、7点の評価を受けた。このストライカーは負傷したブロビーに代わって出場し、見事なヒールパスでダンフリースにシュートを打たせ、その後はテア・シュテーゲンに触られたボールがポストを叩いた。

クインテン・ティンバーは5.5点にとどまった。このMFはボールロストが多すぎ、カイ・ハフェルツへのファウルで早い時間帯にイエローカードを受け、57分にジョーイ・フェールマンとの交代でピッチを後にした。

フィルジル・ファン・ダイクも5.5点で及第点には届かなかった。キャプテンはヘディング弾でオランダ代表に先制点をもたらしたかに見えたが、自身の得点が取り消され、その後の試合でもイエローカードを受けた。

ライアン・フラーフェンベルフは6.5点で平均をやや上回った。バルト・フェルブルッヘン、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ミッキー・ファン・デ・フェン、ブライアン・ブロビー、ガクポはいずれも6点で、最後に同点弾を決めたガクポは最終的に結果を左右する存在となった。





オランダ代表の採点

選手 採点 バルト・フェルブルッヘン 6 デンゼル・ダンフリース 7 ヤン・パウル・ファン・ヘッケ 6 フィルジル・ファン・ダイク 5.5 ミッキー・ファン・デ・フェン 6 タイヤニ・ラインデルス 7 ライアン・フラーフェンベルフ 6.5 クインテン・ティンバー 5.5 Cryscensio Summerville 7 ブライアン・ブロビー 6 コーディ・ガクポ 6 メックス・メーディンク 7















