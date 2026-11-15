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コーディ・ガクポは通常、オランダ代表で左ウイングを務める。しかし、UEFAネーションズリーグのドイツ対オランダを前にした記者会見では、リヴァプールのFWを右サイドで起用する可能性が話題になった。

「本人に聞いてみればいい。ただ、左の方がやりやすいと思う。彼は違いを生み出せるトッププレーヤーだ。9番としても、セカンドストライカーとしてもね」と、シャビ監督は日曜日にベルリンで行われた会見で語った。

「ギリシャ戦で彼は得点せず、コーディはアシストも記録しなかった。それでも素晴らしい試合をした」と、指揮官はFWを称賛した。「コーディは相手を絶えず苦しめた。ヨーイ・フェールマンへのパスも良く、それによって我々は何度も攻撃を仕掛けられた」

オランダ代表を取材するマルタイン・クラッベンダム記者はその後、右ウイングのポジションをめぐる議論についてガクポ本人に尋ねた。「右でプレーする話になったとき、ひどく嫌そうな顔をしていたね。その議論はしない方がいいと思う？」

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「誰が議論してもいい。僕としては議論する必要はないけど、しても構わない。誰にでもそれぞれの意見がある」と、ウイングのガクポは答えた。

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ガクポは金曜日、ギリシャを7-0で圧倒したオランダ代表の先発メンバーに名を連ねた。得点はなく、試合途中でシャビ監督によってベンチに下げられた。

ガクポは月曜日のドイツ戦でも左ウイングで先発する見込みだ。右サイドではクリセンシオ・サマーフィルが以前から定位置を確保している。ロナルド・クーマン体制でもそうであり、シャビも彼を大いに信頼しているようだ。

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サマーフィルはギリシャ戦で開始わずか7分に先制点を挙げた。オランダ代表は最終的に大勝し、シャビ率いるチームはネーションズリーグのグループB首位として、ドイツとのアウェー戦に臨む。

ドイツ代表はセルビアに1-3で勝利して自信を深めた。月曜日の対戦相手は、ネーションズリーグで5試合を終えて勝ち点8を獲得している。