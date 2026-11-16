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ドイツとオランダのネーションズリーグの試合で、クインテン・ティンバーにX上で厳しい批判が集まっている。負傷したフレンキー・デ・ヨングに代わってベルリンで出場機会を得たMFだが、視聴者をまったく納得させられていない。オランダ代表が0-1とリードを許して迎えたハーフタイムには、SNS上で交代を求める声が相次いだ。

シャビ代表監督はドイツ戦を前に、トゥーン・コープマイネルスよりティンバーを優先して驚きを呼んだ。ティンバーはヨイ・フェールマン、タイアニ・ラインデルスとともにオランダ代表の中盤を形成したが、激しいプレスをかけるドイツを相手に大いに苦戦している。

X上でティンバーへの批判は手厳しい。特にデ・ヨングとの差を指摘する視聴者が複数いる。ある驚いたファンは「どうしてクインテン・ティンバーがフレンキーの代わりになれると思ったんだ？」と問いかけた。

別の視聴者もシャビの選択を理解できず、「フレンキー・デ・ヨングの代わりにクインテン・ティンバー。彼のほうが17倍劣る……」とXに投稿した。また別の視聴者は「クインテン・ティンバーはなんて平凡な選手なんだ」と短く評した。

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複数のファンによれば、ティンバーに特に欠けているのはプレーを読む力だ。「中盤にはもっと賢い選手が必要だ。クインテン・ティンバーはプレーする能力が足りず、状況も見えていない」と、ある視聴者は指摘した。

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別の視聴者も、このMFのプレーに非常に厳しい評価を下している。代表監督はハーフタイムに手を打つべきだという。「クインテン・ティンバーはこのレベルには不適格だ。ティンバーとラインデルスを交代させろ」と明言した。

すでに代役を思い描いているファンもいる。「今夜のインポスターはクインテン・ティンバーだ。早くコープマイネルスを投入してくれ！」と投稿した。そこで名前が挙がったのは、試合前からデ・ヨングの代役候補と見られていたMFだ。

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なお、批判はティンバー個人のプレーにとどまらない。チームの構成にも疑問が向けられている。「ティンバーが1人ならまだいい。2人は多すぎる。めちゃくちゃだ」とある視聴者は投稿した。クインテンとユリエン・ティンバーがともに先発していることを指している。