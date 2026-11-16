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ユリエン・ティンバーが近くアーセナルとの契約を延長すると、The Athleticが月曜日に報じた。複数のポジションをこなすDFとイングランド王者の現行契約は、2028年半ばまでとなっている。

関係筋によると、両者はティンバーの待遇を改善した契約で合意に達した。ティンバーは2023年の加入以来、重要な選手へと成長している。新契約の期間はまだ明らかになっていない。

ティンバーのアーセナルでのキャリアは厳しいスタートとなった。2023年8月に重い膝のけがを負い、数カ月にわたるリハビリを余儀なくされた。それでも復帰を果たし、昨季のリーグ優勝に大きく貢献。アーセナルにとって2004年以来の優勝だった。

元アヤックスのティンバーは、ほかにもけがに苦しむ時期を経験してきた。昨季もそうだったが、パリ・サンジェルマンに敗れたチャンピオンズリーグ決勝では、万全の状態で復帰していた。しかし、ブダペストでの一戦を無傷では終えられず、そのためワールドカップを欠場した。

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ティンバーはこれまでアーセナルで105試合に出場。「守備ラインで複数のポジションをこなせる彼のおかげで、アルテタはクラブ在任中、センターバックや左サイドバックで生じた負傷者の穴を埋めることができた」

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オランダ代表のティンバーは先日、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦（1-0）でアーセナルでの通算100試合出場を達成した。これまでに7ゴール、11アシストを記録している。

アーセナルはイングランドサッカー界での支配的な地位を維持するため、重要な選手らとの契約を固めている。ミケル・アルテタ監督は10月に新たな複数年契約を結び、デクラン・ライスにも新契約を提示する計画がある。

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「アーセナルは、ユリエン・ティンバーがキャリアの最盛期を迎える前に、彼との契約を確保した。25歳のDFはアヤックスからアーセナルへの移籍後、目覚ましい活躍を見せ、世界のサッカー界でも1対1に強いDFの一人として評価を確立した」と分析するのはThe Athletic。

ティンバーはアルテタ監督の下で右サイドバックとして起用されることが多く、同ポジションではベン・ホワイトと競争している。センターバックや左サイドバックでもプレーできる。