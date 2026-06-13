イブラヒム・アフェライは、オランダ代表のFW起用について明確な意見を述べた。NOSのアナリストである彼は、日曜の日本戦ではメンフィス・デパイではなくドニエル・マレンを先発させるべきだと主張する。

メンフィスは長年クーマン監督の第一候補だったが、昨季は怪我で苦しみ、代表合流時も万全ではなかった。

一方のマレンは、ローマへのレンタル移籍で後半戦大暴れし、セリエA 18試合14得点をマークして7年ぶりのCL復帰に貢献した。

直近のアルジェリア、ウズベキスタン戦では先発したが、決定機を外して議論は収まらない。

「私にとっては議論の余地はない」とアフェライは語る。「私はマレンをトップで起用する。メンフィスは実績があるが、まだコンディションが整っていない。」

「半年もローマで絶好調だったマレンを、チャンスを外した2試合だけで外すのはおかしい」

長期的にチャンスを与えるべきで、彼はオランダ代表の未来だ」と、ローマと2029年半ばまで契約した27歳のマレンについて語った。

ヤン・ムルダーも同意する。「ウズベキスタン戦で2度外した？ そんなこともある。彼がこのまま毎試合外すと思うか？ 1年間素晴らしいプレーをしているのだ」。