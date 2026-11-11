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プレミアリーグのアストン・ヴィラは水曜日、イアン・マートセンとの契約を延長したと発表した。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、同DFの新契約は2032年半ばまで。従来の契約は2030年夏までだった。

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アストン・ヴィラは8月からマートセン本人と代理人陣との交渉を続けてきた。数カ月にわたる交渉を経て、オランダ人選手との複数年契約で合意に達した。

マートセンは2024年にチェルシーから4500万ユーロで加入した。左サイドバックの同選手は先日、ヨーロッパリーグ優勝クラブでの通算100試合目に出場した。

「ヴィラ・パークに加入して以来、マートセンはチームの重要な戦力へと成長した。左サイドで見せるスピード、エネルギー、攻撃力でサポーターに強い印象を与えている」

「24歳のマートセンは、サッカー界屈指の有望株の一人として成長を続けており、国内大会でも欧州の舞台でもヴィラの成功に重要な役割を果たしている」とクラブ公式サイトは伝えている。

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マートセンは以前、チェルシーと数年間契約していたが、同クラブでの飛躍は果たせなかった。その間、コヴェントリー・シティやバーンリーなどに期限付き移籍した。

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左サイドバックのマートセンはドルトムントを経てヴィラに加入し、バーミンガムでプレーする中でオランダ代表の選考対象に入った。オランダ代表ではこれまでに1試合に出場している。

マートセンは金曜日のネーションズリーグ、ギリシャ戦でシャビから出場機会を与えられる可能性がある。フィルジル・ファン・ダイクが負傷で欠場するため、ミッキー・ファン・デ・フェンが中央に移り、マートセンが左サイドバックで先発する可能性が高い。

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マートセンは日曜日、激しい点の取り合いとなった一戦に出場した。ヴィラはマンチェスター・ユナイテッドに対して0-2、2-4とリードしたが、最終的には4-4の引き分けに終わった。