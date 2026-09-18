初めてオランダ代表に招集されたGjivai Zechiëlにとって、記念すべき一日となった。フェイエノールトのジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は金曜日の記者会見で、教え子の招集を喜んでいると語った。その一方で、日曜日のフェイエノールト対FCユトレヒトを視察する代表監督シャビ・エルナンデスから招集されなかった2選手に失望感があることも認めている。

Zechiëlとは対照的に、Luciano ValenteとGivairo Readは、ドイツ（9月24日）、セルビア（9月27日）、ギリシャ（10月1日）、そして再びセルビア（10月4日）と対戦するネーションズリーグに向けたシャビのメンバーに含まれなかった。

Readは少なくとも今回の代表ウィークについては、オランダU-21代表のメンバー入りにとどまることになる。すでにA代表で2試合に出場しており、オランダU-21代表でプレーするには年齢がわずかに上回っているValente（22）は、数日間の休暇を楽しむことになりそうだ。

ファン・ブロンクホルスト監督はZechiëlについて喜びを口にした。「私はすでにピッチに出ていたので、Readからそのことを聞いた。彼が代表選手になったのはもちろんうれしい。今A代表に入ったというのは、彼にとって本当に素晴らしいステップだ」

「今季の彼が見せてきた成長を考えれば、彼にとっては最高のことだよ。本当にうれしく思っている。Gjivaiに準備ができているかって？ これは次のステップだ。私もかつて選手として初めてそこに加わった時、レベルの明確な違いを感じたものだ」

落選したValenteとReadは、この残念な知らせにどう反応したのだろうか。「Readはとても前向きだった。Zechiëlのことを本当に喜んでいたという意味でね」とファン・ブロンクホルスト監督は話した。

「2人とももちろん失望はある。だが結局のところ、できるのは今取り組んでいることを続けることだけだ。そしてそれは2人とも本当によくできている。将来は彼らのもとにもオランダ代表から声がかかることを願っている」とファン・ブロンクホルスト監督は語った。

また指揮官は、日曜日にシャビがデ・カイプを訪れ、自らの目でフェイエノールト対FCユトレヒトを視察することも明かした。これによりValenteとReadは、11月の代表ウィークを見据え、代表監督にアピールする機会を得ることになる。



