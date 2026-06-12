テオ・ヤンセン氏は、日曜日に日本とワールドカップ初戦を迎えるオランダ代表に懸念を示す。彼は代表チーム内で「不和」が生じることを恐れている。

金曜、番組『Rondje WK Extra』で彼は、お祭りムードのキュラソーと比べ、「オランダは時間がゆっくり流れ、すべてが重荷だ」と語った。

デ・トレッファースの監督は「小さな騒動が起きるかもしれない。無機質で、のんびりしすぎている」と語り、代表への信頼を示さなかった。

「記者会見でのファン・ダイクの姿を見たが、彼のエネルギーを感じても私は明るくなれない」とヤンセンは嘆く。「『素晴らしいW杯にしよう』と宣言する主将の方がいい。 最初の親善試合は良くなかったが、原因も分かっているし、これを変えていく』と言うキャプテンの方がいい。だが、彼からはそんな言葉は聞けなかった」

先週水曜の会見で示したファン・ダイクの態度にも不満だ。「W杯を控えているのに、最高舞台なのに、仲間と偉業を遂げられるのに、席に座るだけでエネルギーが溢れるはずなのに、それが感じられない」

グループF初戦の日本戦へ準備を進めるオランダ代表は、現地時間日曜22:00にアーリントンのダラス・スタジアムでキックオフを迎える。

グループリーグ残り2試合は、6月20日19:00にスウェーデン、6月26日01:00にカンザスシティでチュニジアと対戦する。