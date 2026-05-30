オランダ代表チームがゼイストに到着した際、激しい批判を受けた。「彼はロックバンドのメンバーか？」

オランダ代表はワールドカップに向けザイストに集合。OnsOranjeが投稿した到着動画のコメント欄では、メンフィス・デパイが話題だ。

メンフィスの服装には今回も批判が殺到。「ロックバンドにでもいるの？」という声も。

別のユーザーは「デパイ、その服装のせいでベンチに追いやられるのでは…マジで…」と心配する。さらに「メンフィスはまた芸術家気取りか？オランダのクリエイターはライクスミュージアムに飾られてるんだぞ。何てクソ選手だ」との声も。

最多「いいね」の一つは「メンフィスは35ゴール15アシストしたばかりのようだ。だが怪我で半分戦線離脱し、ほとんどプレーしていない」。

とはいえ、特に彼が活躍するブラジルからは称賛の声も多数上がっている。

「世界王者、メンフィス、最もスタイリッシュな選手」とポルトガル語で書き込む人もいます。「我らの10番」「私はブラジル人ですが、オランダ代表を応援します」「ボス・デパイ」といったコメントも寄せられています。

オランダ代表のワールドカップ初戦は6月14日の日本戦。グループリーグではスウェーデン（6月20日）とチュニジア（6月25日深夜）と対戦する。今週水曜日にはアルジェリアと親善試合を行う。