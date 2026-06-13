オランダ代表キャンプの特異な動画を見た視聴者は皆、同じ結論に至った。「雰囲気は……」

オランダ代表チームの誕生日の一幕がSNSで大きな反響を呼んでいる。公式チャンネル「OnsOranje」の映像では、ロナルド・クーマン監督がGKマーク・フレッケン選手の33歳の誕生日を祝う。視聴者は口をそろえて、皮肉を交えながら「熱意が感じられない」と結論づけている。

代表チームは現在カンザスシティでW杯準備中。日曜には日本との初戦を迎える。

動画では選手たちが室内で集まり、クーマン監督が声をかけます。 「皆さん、おはようございます。今日、誕生日を迎える選手がいます。おめでとう。どうぞ。この日を楽しんで、これがあなたの喜びになることを願っています」と監督はフレッケンにプレゼントを手渡しながら言った。何が贈られたのかは、プレゼントが開封されなかったため、はっきりしない。

続いてフレッケンがチームメイトに語りかけた。「お祝いの言葉に感謝する。皆と過ごす一日はいつも素晴らしい。大きな大会を控え、ここで最高の思い出を作ろう。我々は優れたチームだ。その力を最大限に発揮しよう」とオランダ代表GKは語った。

短い挨拶のあと、選手たちから拍手が送られた。視聴者はこの動画に驚き、コメント欄には「雰囲気が重苦しい」「エネルギーを感じない」との声が多数寄せられている。

あるサポーターは「すごく和やかだね」と意味深に書き込み、別のフォロワーは「みんなやる気満々！」と反応した。さらに「いい雰囲気だね！」という声もあった。

別のファンは「全体が静的で楽しさが少なく、プレッシャーを感じる。一瞬の映像だが、このチームに驚きがない。でも、私たちは世界一になる！」と投稿した。

フレッケン自身も「まるで自分のポケットから出したみたいだ」「熱意が伝わらない」と批判される一方、「話術が素晴らしい」「熱意が画面から飛び出してくる」と擁護する声も。







