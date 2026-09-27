オランダ代表はネーションズリーグ再開初戦でセルビアに1-2で勝利した。シャビ・エルナンデス監督は先発を2か所変更し、初の勝ち点3を手にした。Voetbalzoneは先発選手と45分以上プレーした途中出場選手を採点した。

オランダ代表で先発デビューを飾ったMexx Meerdinkには9点がついた。FWは文字通り一人でオランダ代表をセルビア戦の勝利へ導いた。Meerdinkは、Crysencio Summervilleが獲得したPKを冷静に決めて均衡を破った。70分にはこの試合2点目を記録し、オランダに再びリードをもたらした。スコアは1-2となった。

Ruben van Bommelは今回も途中出場で素晴らしい働きを見せた。ウイングの同選手は試合早々にCody Gakpoに代わって出場し、ドリブルと見事なシュートでセルビア相手に何度も脅威となった。PSV所属のこの選手には8点が与えられている。

立ち上がりの時間帯、オランダ代表はとりわけセルビアに苦しめられた。Joey Veermanは力強く試合に入り、当初は中盤で主導権を握っていたが、そのレベルを試合を通じて維持することはできなかった。それでも7.5点で、オランダ側では優れた選手の一人に入っている。

Denzel Dumfriesは右サイドから何度も危険な場面を作り出し、スピードに乗って前へ出ていった。この右SBには6.5点。同じ点数がJan Paul van Heckeにもつけられた。このDFは対人戦や空中戦で多くを制し、さらにパスの精度も高かった。

Crysencio SummervilleとMicky van de Venはいずれも6点評価となった。SummervilleはMeerdinkの先制点につながるPKを獲得したが、その後は本当の意味で危険な存在となる場面が少なかった。Van de Venは守備では堅実で、何度か好守を見せた一方、ボールを持った場面ではそれほど強い存在感を示せなかった。

Bart Verbruggenも6点だった。セルビアの同点弾の前にはGKが2本のシュートを止めていたが、至近距離からの3本目にはなすすべがなかった。

Virgil van Dijkはセルビア相手に苦戦し、5.5点の評価となった。オランダ代表のボール回しの遅さとセルビアの速いカウンターによって、キャプテンは常に快適そうには見えなかった。ドイツ戦と同様に、Van Dijkは5.5点にとどまっている。

Veermanが良い試合をした一方で、中盤の他の2人は説得力に欠けた。Ryan Gravenberchは5点、Tijjani Reijndersは4.5点で最低点となった。Reijndersはさらに、Dumfriesのクロスからの決定機も逃している。2人とも試合への関与が少なく、67分にKenneth TaylorとGuus Tilに代えられた。





オランダ代表の採点