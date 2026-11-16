共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

オランダ代表は月曜夜、シャビ監督の下で初黒星を喫した。ベルリンでドイツに0-5で敗れる、極めて痛ましい結果となった。Voetbalzoneが45分以上プレーしたオランダ代表の全選手を採点する。

フィルジル・ファン・ダイクとフレンキー・デ・ヨングが不在の中、オランダ代表の主将を務めたのはデンゼル・ダンフリース。しかし、このサイドバックがチームに手本を示せた場面は少なかった。

ダンフリースは、対面するデリー・シェルハントに何度もスペースを与えすぎた。最初はドイツ人選手のシュートがポストに当たり難を逃れたが、前半終了間際には1-0とされた。

2-0の場面でもダンフリースの対応は不運な結果に終わった。レアル・マドリーのDFは一度はボールを奪えると思われたが、フロリアン・ヴィルツが再びボールを支配。その後、ヴィルツはバルト・フェルブルッヘンの守るゴールに見事なシュートを決めた。

広告 広告

先週金曜日、デ・ヨングとともに試合を組み立てたフェールマンは、オランダ代表の際立った選手の一人だった。しかし、ドイツ戦では彼もはるかに苦しんだ。ドルトムントのMFは試合を自分の思いどおりに運べず、さらにドイツの1-0につながる痛恨のボールロストを犯した。

Related Topics

負傷で離脱したデ・ヨングに代わったクインテン・ティンバーも、悪い意味で目立った。クリスタル・パレスのMFは試合のテンポに苦しみ、ボールを持った際の判断を何度も誤った。タッチライン際で足裏を使ってボールを引き戻せず、スローインを与えたプレーが象徴的だった。

2-0となった後、オランダ代表は結果を残せるという自信を完全に失ったように見え、チームは完全に崩壊した。低調な出来から抜け出した選手は一人もいなかった。前線には闘志が欠け、中盤は完全に圧倒され、守備陣ももろく崩れた。

広告

ボールを持った際に時折いいプレーを見せたのは、クリセンシオ・サマーフィルだけだった。ほかのオランダ代表選手は全員、明確な落第点となった。

オランダ代表の採点：

バルト・フェルブルッヘン 5

デンゼル・ダンフリース 3

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ 4

ミッキー・ファン・デ・フェン 4

ユリエン・ティンバー 5

ヨイ・フェールマン 4

タイアニ・ラインデルス 4

クインテン・ティンバー 3

クリセンシオ・サマーフィル 5.5

ドニエル・マレン 5

コーディ・ガクポ 5