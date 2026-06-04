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AMSTERDAM - (Top Row LR) Netherlands goalkeeper Bart Verbruggen, Micky van de Ven of the Netherlands, Denzel Dumfries of the Netherlands, Virgil van Dijk of the Netherlands, Jan Paul van Hecke of the Netherlands, Cody Gakpo of the Netherlands (Front row LR) Kees Smit of the Netherlands, Teun Koopmeiners of the Netherlands, Tijjani Reijnders of the Netherlands, Donyell Malen of the Netherlands, Ryan Gravenberch of the Netherlands during the friendly international match, Länderspiel, Nationalmannschaft between the Netherlands and Norway at the Johan Cruijff ArenA on March 27, 2026 in Amsterdam, the Netherlands. MAURICE VAN STEEN ANP International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft 2025-2026 xVIxANPxSportx xMauricexvanxSteenxIVx 554938922 originalFilename: 554938922.jpg OranjeImago
Rian Rosendaal

翻訳者：

オランダ代表への初オファーは拒否された。移籍金は8000万ユーロ超の見込み。

移籍情報
トッテナム
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

BBCによると、トッテナム・ホットスパーがヤン・ポール・ファン・ヘッケに対して提示した最初のオファーは、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに拒否された。プレミアリーグの中位クラブは、このオランダ代表DFに対し8000万ユーロ超の移籍金を要求している。

ファン・ヘッケの契約は1年以上残っており、トッテナムの提示額詳細は不明。 Transfermarktの市場価値は4500万ユーロだが、希望額はその上回る。

ブライトンは、水曜日にオランダ代表としてアルジェリアとの親善試合に1-0で敗れたファン・ヘッケの移籍金として、できるだけ高い金額を得ようとしている。同クラブは以前、モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロ、マルク・ククレラも高額で売却している。

移籍が実現すれば、ヴァン・ヘッケはトッテナムでロベルト・デ・ゼルビ監督と再会する。2022～2024年、彼はブライトンで同監督の下でプレーした。

デ・ゼルビ監督の下、ヴァン・ヘッケは2022年にブライトンでデビュー。2シーズン目にはレギュラーを確保し、監督が退任してもその地位は揺らがない。

彼はブライトンでオランダ代表に選ばれ、W杯メンバーにも入り、通算11試合に出場している。

The Athletic』のジャーナリスト、デビッド・オーンスタイン氏は「ファン・ヘッケはデ・ゼルビ監督と強い絆を持ち、ブライトンとの契約延長に興味を示していない。バート・フェルブルッゲンやカルロス・バレバと共に今夏の移籍候補だ」と指摘する。

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