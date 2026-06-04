オランダ代表への初オファーは拒否された。移籍金は8000万ユーロ超の見込み。

BBCによると、トッテナム・ホットスパーがヤン・ポール・ファン・ヘッケに対して提示した最初のオファーは、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに拒否された。プレミアリーグの中位クラブは、このオランダ代表DFに対し8000万ユーロ超の移籍金を要求している。

ファン・ヘッケの契約は1年以上残っており、トッテナムの提示額詳細は不明。 Transfermarktの市場価値は4500万ユーロだが、希望額はその上回る。

ブライトンは、水曜日にオランダ代表としてアルジェリアとの親善試合に1-0で敗れたファン・ヘッケの移籍金として、できるだけ高い金額を得ようとしている。同クラブは以前、モイセス・カイセド、ジョアン・ペドロ、マルク・ククレラも高額で売却している。

移籍が実現すれば、ヴァン・ヘッケはトッテナムでロベルト・デ・ゼルビ監督と再会する。2022～2024年、彼はブライトンで同監督の下でプレーした。

デ・ゼルビ監督の下、ヴァン・ヘッケは2022年にブライトンでデビュー。2シーズン目にはレギュラーを確保し、監督が退任してもその地位は揺らがない。

彼はブライトンでオランダ代表に選ばれ、W杯メンバーにも入り、通算11試合に出場している。

『The Athletic』のジャーナリスト、デビッド・オーンスタイン氏は「ファン・ヘッケはデ・ゼルビ監督と強い絆を持ち、ブライトンとの契約延長に興味を示していない。バート・フェルブルッゲンやカルロス・バレバと共に今夏の移籍候補だ」と指摘する。