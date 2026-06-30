オランダ代表はPK戦の末、モロッコに敗れ、ワールドカップで敗退した

モロッコは月曜から火曜未明に行われたオランダ戦で延長120分1－1の後にPK戦を制し、ベスト16進出を決めた。後半にガクポが先制したが、ディオプが同点とし、サバリが決勝PKを沈めた。 その後、イスマエル・サイバリが決勝となるPKを成功させた。ベスト16ではカナダとの対戦が待っている。

ロナルド・クーマン監督は5バックを採用。メキシコ戦ではティジャニ・ラインダースに代わりネイサン・アケを起用した。前線はクリセンシオ・サマービル、ブライアン・ブロッベイ、ガクポが得点を狙った。

オランダは、ライデルドルプ出身のヌサイール・マズラウィやPSV所属のサイバリらを擁するモロッコのレギュラーメンバーだけでなく、メキシコの観客とも戦わなければならなかった。オランダがボールを保持すると、スタジアムからはブーイングや野次が飛び交った。

GKバート・フェルブルッゲンは、ニール・エル・アイナウイのヘディングやアシュラフ・ハキミのシュートを好セーブで止めた。

最初のドリンクブレイク後、アゼディン・ウナヒがヤン・ポール・ファン・ヘッケに体当たりし、肘で顔面を打ったが、ビデオ審判は介入しなかった。直後、ファン・ヘッケはマズラウィにも打撃を受けた。頭部の傷を手当てした後、彼はプレーを続けた。

前半終了間際、ファン・デ・ヴェンの強烈なシュートをブヌーが横っ飛びで掻き出した。アディショナルタイムもオランダは耐え抜き、前半を0－0で折り返した。

後半もモロッコが主導権を握り、ハキミが抜け出したがシュートはクロスバーの上。

2回目のドリンクタイム後、クーマン監督はアケに代えてクープマイナーズ、ブロッベイに代えてウェグホルストを投入。直後にサマーヴィルとガクポがカウンターを仕掛け、ガクポが冷静に決めて1－0。

試合終了まで残り15分、オランダはリードを守り切るかと思われた。しかしロスタイム（計7分）に入ると状況は一変。シェムシン・タルビの好クロスをディオプが頭で合わせ、ヴェルブルッヘンには為す術なく1－1の同点となった。

延長では両チームとも様子見。モロッコに訪れた最初の好機はラヒミのシュートだったが、ヴェルブルッゲンがセーブし2失点を阻止した。

PK戦ではクープマイナーズが先制したが、エル・アイナウイがクロスバーを叩き、途中出場のクライフェルトもポスト直撃。ヴェルブルッヘンはラヒミの弱々しいキックを止めきれなかった。

ヴェーホルストとタルビが成功させた後、クインテン・ティンバー、ハキミ、サマーヴィルの3人がいずれも外した。サイバリが決勝PKを沈め、オランダを絶望の淵に突き落とした。