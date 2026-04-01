オランダ代表は、ワールドカップでスウェーデンと対戦するその日が非常に特別な日となる：「2日とも祝日になるはずだった」

スウェーデンは火曜日、ポーランドとの息詰まるプレーオフ決勝（3-2）を制し、ワールドカップ出場を決めた。同国はグループFに入り、オランダ、日本、チュニジアと対戦することになる。元エールディヴィジ選手のラスムス・リンドグレンは『デ・テレグラーフ』紙のインタビューでヴィクトル・ギョケレスに警戒を促すとともに、スウェーデンがオランダ代表に対して勝機はあると考えている。

オランダ対スウェーデンの試合は6月20日にヒューストンで行われる。この試合がまさにその日に組まれたことは、この北欧の国にとって特別な意味を持つ。というのも、その日はスウェーデンの国民的祝日である「夏至の日」であり、スウェーデン人はこの日を盛大に祝うからだ。

「その前夜は『ミッドサマーナイト』で、スウェーデン最大の祭りです」と、かつてアヤックスやFCフローニンゲンなどでプレーしたリンドグレンは語る。「その日は誰もが踊り、酒を飲みます。そしてミッドサマーデーには、スウェーデンがオランダと対戦します。これはスウェーデンにとって2日連続の祝日になるはずです。」

現在BKヘッケンのアシスタントコーチを務めるリンドグレン（41）は、この成功をグラハム・ポッターの功績だと評価している。ポッター監督は3月、極めて不振だったヨン・ダール・トマソンから指揮権を引き継ぎ、流れを変え、その努力がワールドカップ出場という形で報われた。

ポッターはスウェーデンでは決して無名ではない。50歳のこのイギリス人は、過去10年間にわたり7年間、エステルスンドFK（2011年～2018年）の指揮を執り、その間に流暢なスウェーデン語を身につけた。「彼は今や、まさにスウェーデンにおける『その男』だ」とリンドグレンは語る。

「トマソン監督の下では、状況は極めて悪かった。スウェーデンサッカーの強みは堅固な守備組織にあるが、トマソンはチームにピッチ全体でマンツーマンディフェンスを強いた。それはチームの資質に全く合っていなかった」と、リンドグレンは『デ・テレグラーフ』紙に語った。

「ポッターがすぐに再び行ったのは、守備面をしっかり固めることだった。それによって彼は即座に成果を上げた。彼はスウェーデンサッカーの強みを理解している。トマソンとは全く相性が合わなかった。彼はデンマーク人としてスウェーデンでスタートした時点で不利な立場にあり、決してうまくいかなかった。」

アーセナルのFWギョケレスは、オランダ代表が警戒すべき選手だとリンドグレンは考えている。「彼もスウェーデン代表で長期間得点できなかった時期があったが、それはスウェーデンのチーム全体のパフォーマンスが振るわなかったことも関係していた。今は完全に調子が上がっている。」

「ギョケレスはカウンター攻撃で非常に脅威となるため、このスウェーデン代表にとって理想的なストライカーだ」とリンドグレンは語る。スウェーデン戦に先立ち、オランダ代表はグループリーグ初戦となる日本戦をすでに終えている。スウェーデンは1日遅れの6月15日、チュニジアとの初戦を迎える。