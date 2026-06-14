ワールドカップ初戦の日本戦で、オランダ代表は2-2の引き分けに終わった。 Voetbalzoneは45分以上出場した全選手に採点した。

前半は両チームともチャンス少なく膠着。ポジティブだったのはフレンキー・デ・ヨングだけで、ライアン・グラヴェンベルフが前目に配置されたため守備的MFは中盤を支配した。デ・ヨングはボール保持に加え、数回の果敢なインターセプトで存在感を示した。

ドニエル・マレンは2度鈴木錫雄のゴールを脅かしたが、大きな印象は残せなかった。攻撃陣は「静的」で、チーム全体は「退屈」だった。

前半不運だった2人が直後のCKで連携し、ファン・ダイクがヘディングで1-0と先制した。しかしすぐに同点とされた。

直後、中村圭斗がオランダ守備の隙を突いて同点弾。しかし数分後、グラフェンベルフの2アシスト目でサマーヴィルが左足をポストに当てて2-1とした。

終盤、クーマン監督は守備的交代を繰り返したが、逆に日本を勢いづけた。89分、ついに同点弾を許す。この場面でもGKフェルブルッヘンの責任は免れない。勝ち点3を期待したオランダにとって、痛いドローとなった。

オランダ代表のレポート：

バート・フェルブルッゲン 5

デンゼル・ダムフリーズ 6

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ 6.5

ヴィルジル・ファン・ダイク 6.5

ミッキー・ファン・デ・ヴェン 6

フレンキー・デ・ヨング 7

ライアン・グラフェンベルフ 6.5

ティジャニ・ラインダース 5.5

クリセンシオ・サマーヴィル 7

ドニエル・マレン 6.5

コディ・ガクポ 6