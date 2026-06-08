オランダ代表は不安を抱えたままW杯へ向かう：バート・フェルブルッヘンへの懸念が高まる

オランダ代表は月曜日の夜、ワールドカップに向けた最後の親善試合を辛勝した。ニューヨークのアイカーン・スタジアムで行われた非公開試合で、ロナルド・クーマン監督率いるチームは、コディ・ガクポの2つのPKによりウズベキスタンを2-1で下した。しかし、バート・フェルブルッヘン負傷交代と途中出場グース・ティルの退場で雰囲気を損ねた。

試合前、チームは故ハンス・ヨリッツマ元チームマネージャーを追悼し、選手たちは喪章を着けて臨んだ。 さらに直前、ユリアン・ティンバーが鼠径部負傷でW杯出場を断念。クーマン監督はマッツ・ウィッファーに代えてデンゼル・ダムフリーズを起用した。

試合開始早々にウズベキスタンがチャンスを作ったが、その後はオランダがペースを握った。 サマーヴィル、マレン、ラインダースが立て続けにシュート。30分、サマーヴィルがPKを獲得し、ガクポが先制点。

その後もオランダが押し込み、サマービルのシュートはブロックされ、前半終了間際にはマレンがPKを要求したが認められなかった。1点リードで前半を終えた。

後半もオランダが攻勢を強め、CKからファン・ダイクが好機を創出。ガクポの遠距離シュートはわずかにバーを越えた。しかし試合は徐々にペースダウンし、ミスが増え、見どころが少ない展開に。

最大の不運は60分を過ぎた頃、フェルブルッヘンがウズベキスタンのFWに脇腹を強く打ち負傷交代。GK交代はベンチに不安をもたらした。

直後、途中出場のブライアン・ブロッベイが鮮やかな追加点を挙げたがオフサイド。 途中出場のティルはペナルティエリア外で2度ハンドを犯し、VAR判定で退場。しかし最初のファウルがエリア外だったためウズベキスタンに与えられるのはフリーキックだけだった。

このフリーキックは得点につながらなかったが、10人となったオランダは直後に失点。ゴール前の混戦から途中出場のイゴール・セルゲエフが押し込み、ウズベキスタンは同点とした。

終了間際にはCKからファン・ヘッケがファールを受けPKを獲得。ガクポが再び沈め2-1とした。

オランダは辛勝。しかし、クーマン監督は日本戦を前に不安材料を抱えた。特にフェルブルッヘンの負傷離脱が痛手だ。ティルの退場については、FIFAが「重大な違反」と認定しない限り公式戦の出場停止はない見込みで、今回はその可能性は低い。