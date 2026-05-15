オランダ代表は万全ではないが、ワールドカップに臨む。それでも問題ない。

「Tribunegeluiden」では、Voetbalzoneが読者からサッカーに関する論説やコラムを募集し、サイトに掲載します。今回は、オランダ代表について執筆するジェヤン・サヒン氏にマイクを譲ります。

ジェヤン・サヒン

カタール大会の記憶が新しい中、再び高まるワールドカップへの期待。来夏、オランダ代表はロナルド・クーマン監督の下、北米大会に挑みます。

3度の決勝敗退というトラウマを抱え、代表は希望と不安を同時に抱いている。多くの決勝に進出したことは印象的だが、最も権威ある大会を一度は制したい。

サッカーを愛するオランダ人は批判的だ。今回も「監督が適任ではない」「お気に入りを起用し過ぎる」「実用的なサッカーで魅力に欠ける」と指摘する。

さらに問題なのは、ストライカーと、マーク・ファン・ボメルやナイジェル・デ・ヨングのような世界クラスボランチの不在だ。要するに、代表は複数の要所で質が不足しており、急いで最適解を見つけなければならない。

イタリアでマレンが期待外れなら、デパイのコンディションが鍵を握る。それがなければグループリーグ突破も危うい。

だが、見方は変わる。オランダには十分に戦える戦力が揃っており、理想の9番を見つけることはむしろ後回しにしていい。

現在のオランダ代表には、強豪国が羨む才能が揃っている。多くの場合、理想像を先に描き、それに合う選手を探す。

一方で、手持ちの戦力をまず見極め、それに合うシステムを構築するアプローチもあります。オランダ代表が後者を選択すれば、大会での成功は手の届くところでしょう。

チャンスを生かす

成功するチームや選手は、試合当日のメンタルで決まる。準備も大切だが、何よりも予測不能な状況に対応する力が重要だ。

ロシアの台頭、厄介なアルゼンチン、スペイン戦の好機、イングランド戦の敗因。オランダが抱える問題は、ファン・ペルシかフンテラールかといった選択よりも、チーム全体のマインドセットだ。

完璧な選手やフォーメーションを追い求めるあまり、ノックアウトステージで不可欠なチームマインドが置き去りになっている。

オランダは過去にも大会で失望し、そのたびに「わずかな差」が失敗の原因とされてきた。だがその差は埋めることができる。完璧なストライカーも、ピーター・ボス監督も、5-3-2へのシステム変更も、それだけでは解決にならない。

オランダ代表のマインドセットの変化の方がはるかに重要です。その点では、参考になる好例がいくつかあります。

カタールW杯のアルゼンチン、クロップ率いるリヴァプール、アルテタのアーセナル、シメオネのアトレティコ、フリックのバルセロナ、現在のパリ・サンジェルマンなどが好例だ。監督の哲学も、選手層もそれぞれ異なる。

しかし、どのチームにも共通点がある。戦術やDNAが明確に表れ、監督の意図が徹底していた。

アルゼンチンは18人の選手に命がけでプレーさせた。他のチームも同様だ。

PSGは短期間でネイマールとキリアン・エムバペを失った。 リヴァプールのMFは最高レベルではない。アーセナルのFWも十分とは言えない。バルサは財政難とCB不足に苦しむ。アルゼンチンは守備が平凡で10人で戦い、メッシはボールを持たないと無力だった。それでも試合が始まると、それらの欠点はほとんど目立たなかった。

重要なのは、成功を収めるチームや期待以上の結果を出すチームには、必ず何らかの戦力が不足しているということだ。

結局、マインドセットと戦術的構造が機能していれば、欠点は目立たない。オランダ代表も「完璧な選手」がいないことを気に病むより、この点を重視すべきだ。

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大勝より、負けないことが重要だ。

オランダ代表はファン・ペルシー、ロッベン、ファン・ボンメルを欠き、それは痛手だ。しかし、2010年や2014年にはなかった強みも生まれた。

センターバックのレベルが高い点は多くの人が認める。さらに近年はサイドバックにも攻守に優れた「ダブルプロファイル」の選手が増えている。 ペップ・グアルディオラ、シャビ・アロンソ、アルテタなどの名将が採用し、ヨスコ・グヴァルディオル、ピエロ・インカピエ、ユリアン・ティンバー、ジュール・クンデらが好例だ。

彼らはセンターバックの守備力を持ちつつ、ボールを持ったときのプレーも優れ、サイドバックの役割もこなせる。オランダ代表は来夏の大会でこのオプションを活かすべきだ。

中盤には世界クラスのゲームメーカーがいないとの指摘もあるが、フレンキー・デ・ヨングとライアン・グラフェンベルフいれば、強豪国と互角に戦える技術とゲームメイク力を維持できる。

不要なボールロスを減らし、守備の安定にもつながる。 ティヤニ・ラインダースの知性やテウン・クープマイナーズの正確なキックも加われば理想的だ。ただし、グラフェンベルフとデ・ヨングがコンディションを維持することが不可欠。この2人がいない場合は戦力に大きな差が生じる。

攻撃陣は最も注目されるポジションだ。 オランダ代表は伝統的に世界トップクラスのフォワードを擁してきたが、現在は最も弱いラインとなっているかもしれない。コディ・ガクポとドニエル・マレンは優れた選手だ。しかし他の強豪国が前線に擁する選手たちと比べるとやや見劣りする。とはいえ、守備と中盤のポテンシャルを考えれば、大きな問題になるとは限らない。

そのために戦術転換や改善が不可欠だ。世界クラスのDFを並べ、ボールの背後に人数を揃えても、簡単に失点する場面が多すぎる。

重要なのは何人のDFを突破するかではなく、戦術規律、プレス、勝利への執念だ。

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それでも、W杯への期待は消えない。

2010年と2014年は強力な攻撃陣に対し守備が弱かった。現在は逆に守備が良く攻撃が課題だ。それでも今回のW杯には期待したい。

ペナルティエリアを支配し、ピッチのどこからでも得点を狙える選手と世界クラスのDFがそろっているからだ。このDF陣がいる限り、ボールを持たなくてもトップチーム相手に「耐える」ことができる。トーマス・トゥヘル率いるチェルシーが得意とした戦術だ。

PSVのボス監督の言葉も胸に響く。苦境にあったPSVが再びフル回転した理由を問われた彼は、「アルテタからインスピレーションを受けた」と語った。 アーセナルは攻守で相手を翻弄し、試合の流れを掴んでいた。同じメンバーでもメンタリティの違いでチームは再浮上し、成功を収めた。

オランダサッカーは、ユース育成やトータルフットボールの思想、名監督・選手を輩出した実績など、多面で世界的に模範とされている。

ただし、ボールを持たない状況でのメンタルや戦術にはまだ改善の余地がある。この夏、オランダ代表がその領域でも自国の力を示すべきだ。

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