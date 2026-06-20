オランダ代表はスウェーデン戦後、ロッカールームに著名人が訪問したと明かした。「一緒に写真を撮ったよ」

オランダ代表がスウェーデンに5-1で勝利した後、ロッカールームにウィレム＝アレクサンダー国王とマキシマ王妃が訪問した。試合後、バート・フェルブルッゲンとロナルド・クーマンがNOSに語った。

試合後、祝賀ムードだったか問われたフェルブルッヘン選手は「はい、王室の方々が来られ、素晴らしい瞬間でした。少しお話し、写真も撮りました」と語った。

「とても楽しかった。国王陛下は私のプレーとセーブを褒めてくださり、試合を楽しんでくださったと言いました。それが一番大切なので、みんな喜んでいました」とGKは語った。

コマン監督も「勝てなくてはいけない場面で勝ててよかった」と安堵した。

「彼らのためにも頑張ったのかもしれない。全員で写真を撮れるのは本当に特別だ」と代表監督は語った。

試合前、ウィレム＝アレクサンダー国王、マキシマ王妃、アリアン王女はヒューストンのスタジアムでジャンニ・インファンティーノFIFA会長と並んで観戦していた。

試合はオランダの圧勝。ブライアン・ブロッベイとコディ・ガクポがそれぞれ2得点し、アンソニー・エランガが1点を返した。途中出場のクリセンシオ・サマービルが終了間際に5点目を奪い、5－1で勝利した。