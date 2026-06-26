オランダ代表の評価：チュニジア戦ではヤン・ポール・ファン・ヘッケが活躍し、不満足な評価は1つだけ。

オランダ代表は木曜から金曜未明の試合でグループFの1位を確定。序盤の猛攻でチュニジアを3-1と下した。45分以上出場した全選手にVoetbalzoneが採点。

開始7分で0－2と突き放した。ブライアン・ブロッベイが再び存在感を示し、相手のオウンゴールを誘発。さらに自身も追加点を奪った。

しかしその後、オランダ代表の勢いは急速に失速。リードに満足したかのようにペースを落とし、前半は無難に折り返した。ところが後半、痛恨の失点を許す。 失点はまたもCKから。流れに乗れていなかったティヤニ・ラインダースがハゼム・マストゥーリにヘディングで上回られた。

しかし、直後にCKからヤン・ポール・ファン・ヘッケが代表初ゴールとなるヘディングでネットを揺らし、試合を決定付けた。

オランダ代表の試合レポート：

バート・フェルブルッゲン 6

デンゼル・ダムフリーズ 7

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ 7.5

ヴァージル・ファン・ダイク 6

ネイサン・アケ 6

フレンキー・デ・ヨング 6.5

ライアン・グラフェンベルフ 6.5

ティジャニ・ラインダース 5

ドニエル・マレン 6.5

ブライアン・ブロッベイ 7

コディ・ガクポ 5.5