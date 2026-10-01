ギリシャとオランダのネーションズリーグの一戦が本格的に始まる前から、テッサロニキの観客がすでにオランダの視聴者に大きないら立ちを与えていた。トゥンバ・スタジアムでは、オランダ国歌「ウィルヘルムス」に対し、ギリシャのスタンドから一斉に大ブーイングが浴びせられたためだ。

このオランダ代表への“歓迎”には、ソーシャルメディア上ですぐさま憤りの声が上がった。「もう二度とギリシャヨーグルトは食べない。国歌の最中にあんな子どもじみたブーイングなんて」と、ヘレンはXに投稿している。

キムもギリシャのサポーターの行動にほとんど理解を示していない。「国歌の最中にブーイングするのは無礼。しばらくここではザジキはなし」とのことだ。別の視聴者も驚きを隠せない様子で、「なんであのギリシャ人たちはウィルヘルムスの間にブーイングしているんだ？」と疑問を投げかけた。

批判はそれだけにとどまらない。ある視聴者は、オランダ国歌の最中のブーイングを「言語道断」と表現。別の視聴者もスタンドからの振る舞いにあからさまに不快感を示し、「ギリシャ人たちが私たちの美しい国歌をかき消そうとしている」と綴っている。

もっとも、テッサロニキで熱を帯びた雰囲気になること自体は、完全に予想外だったわけではない。今週は10万人を超えるギリシャ人がオランダ代表との一戦のチケット確保を試み、最終的には約2万9000人の熱狂的なホームサポーターが入場可能となっていた。

オランダにとっては、スポーツ面でも大きなものが懩かっている。オランダ代表はシャビ監督の下での新時代をドイツ戦の引き分け、セルビア戦の勝利でスタートさせ、第3節を前に勝ち点4のグループ2位につけていた。

一方のギリシャは完璧なスタートを切っており、最初の2試合で勝ち点6を獲得。シャビ監督はテッサロニキで、とりわけフース・ティルを中盤で起用し、さらにユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーがオランダ代表で初めてそろって先発に名を連ねた。

また、フィルジル・ファン・ダイクにとってもギリシャでの夜は特別なものとなっている。主将はこの試合で代表通算99試合目を迎えた。