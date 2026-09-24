フレンキー・デ・ヨングのオランダ代表不在により、中盤から重要な駒が1枚欠けることになった。その穴を埋める役として期待されたのがクインテン・ティンバーだったが、ドイツ戦では極めて厳しい出来に終始している。

この夏にプレミアリーグのクリスタル・パレスへ移籍したティンバーは、試合のテンポにかなり苦しんでいる。前半だけでもゴール前で2度の精彩を欠く場面があったが、後半には自陣ゴール前で危うく大きなミスになりかける場面もあった。

前半、ティンバーはオランダ代表の崩しから2度にわたってペナルティーエリア手前でフリーになったが、危険なシュートを放つことはできなかった。1本目はテア・シュテーゲンのゴール脇へいら立つほど遅く転がって外れ、その後のシュートは大きく上へ外れた。

さらにティンバーは、カイ・ハフェルツの膝にスパイクの裏を強く入れてしまった場面でも、主審アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスの判定にかなり救われた。スペイン人レフェリーはティンバーにイエローカードを提示したが、それについて不満を言える立場ではなかった。

視聴者は前半終了時点ですでにティンバーに見切りをつけており、本人はその後の後半の入りも非常に悪かった。自陣で2度にわたって不用意なボールロストを犯し、不満はさらに強まった。

「ティンバーは、あのドイツの選手たちが自分のチームメートだと思っているのか？ あれだけ全部そっちにパスしているんだから」と、ある視聴者は声を上げた。「クインテン・ティンバーはこのレベルに対応できないし、技術、パス、判断力の乏しさを考えれば今後も無理だ」と別の視聴者は書き込んだ。

「ティンバーは単純にこのレベルに十分ではない。シャビにも早くそれを分かってほしい」と別の声。「そもそもティンバーは何をもたらしているんだ。ハーフタイムに睡眠薬でも飲んだのか？」という反応も見られた。「ティンバーは本当に、オランダ代表での最悪の試合だ。EUROでのフェールマン以来だ」とする痛烈な結論もあった。

代表監督シャビも後半開始後すぐに見切りをつけたようで、57分に手を打たざるを得なかった。ジョーイ・フェールマンがティンバーに代わって投入された。