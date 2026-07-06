オランダ代表の監督はグアルディオラかスロットか？ドリーセンは明確な希望を示している。

ヴァレンティン・ドリーセン氏は、オランダ代表監督にはアルネ・スロットよりペップ・グアルディオラの方が適任だと語る。無所属のグアルディオラはオランダのサッカー哲学に合うと『キック・オフ』誌も評価する。

「グアルディオラを招へいできるなら、迷わずそうすべきだ」と『デ・テレグラーフ』紙サッカー担当編集長は、ロナルド・クーマンの後任について問われると断言した。「彼はオランダのサッカー思想を完全に体現しているからだ。」

「彼は長年クラブ監督を務めてきた。グアルディオラとスロットなら、オランダの『輸出商品』であるサッカーの顔を得ることになる。これ以上の選択肢はない」と、ドリーセンはマンチェスター・シティを去ったこの監督を明確に支持している。

KNVBには迅速に行動してほしい。ドイツ代表がクロップを即座に招聘したように、オランダも素早く動くべきだ。

「それなのに、優秀な候補者が何人もいるというのに」とドリーセンは続ける。「彼らは突然空きが出たが、1月の時点では候補に挙がっていなかった。」

KNVBの対応は無謀だったが、結果的には好転する可能性もある。だが、それは政策とは無関係だ」と、オランダ代表ウォッチャーはトップサッカー部門ディレクターのナイジェル・デ・ヨングに不合格の評価を下した。

舞台裏で何をしているかは分からない。W杯敗退後、1日23時間候補探しに奔走している可能性もある」とマイク・フェルウェイは結んだ。