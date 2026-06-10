「オランダ代表の最高のゴールキーパーは自宅にいる」

クリス・ヴォールツ氏は、ワールドカップのオランダ代表GK陣に感心していない。スポーツマーケティングの専門家は、ロナルド・クーマン監督が別の選択をしてほしかったと語った。

テオ・ヤンセンはオランダ代表の理想的なゴールキーパーについて明確な好みはない。「3人のゴールキーパーは互いに少し似ている」と、この元ミッドフィールダーは水曜日の『デ・オランジェゾマー』で語った。

「絶対的なトップクラスはいない。レベルは皆似通っている。ルーフスでもフレッケンでもどちらでも構わない」と語り、日曜のワールドカップ初戦・対日本戦でバート・フェルブルッゲン以外のGKが起用される可能性にも言及した。

クーマン監督は、フェルブルッゲンが日曜日の試合までに回復すると見込んでいるが、最終判断は保留している。

ウォーツは「最高のGKは家にいる。ジャスティン・バイロウだ。KNVBは資金がなく呼べなかった。4人目のGKなら連れて来れたはず」と語る。

さらにヤンセンは中盤についても言及。アナリスト兼アマチュアコーチの彼は、ライアン・グラフェンベルフ、ティジャニ・ラインダース、フレンキー・デ・ヨングで構成されるボランチは動きが鈍すぎると指摘した。

「この中盤の構成は誤りだ」とヤンセンはクーマンに警告する。「別のタイプを加えろ。同じ選手ばかりでは世界一にはなれない。」