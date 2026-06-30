オランダ代表の採点：PK戦で失敗も、フェルブルッゲンは好パフォーマンス。5人が不合格。

オランダ代表はW杯ラウンド16でPK戦の末にモロッコに敗れた。Voetbalzoneは45分以上出場した全選手に採点した。

前半はオランダがほとんど脅威を与えられず、ミッキー・ファン・デ・ヴェンのミドルシュートでヤシン・ブヌーにセーブを強いた程度だった。一方、モロッコはチャンスを作り、バート・フェルブルッヘンがアシュラフ・ハキミとニール・エル・アイナウイのシュートを2度止めた。

後半もCKから直接狙われたが再びセーブ。延長では圧巻のパフォーマンスでチームを支え、ラヒミのシュートを膝で阻んだ。 しかしPK戦では、ラヒミの2本目を一度は止めたものの、ボールが跳ね返って自陣ゴールに吸い込まれる不運に見舞われた。それでも彼の奮闘は高く評価され、8点の採点が与えられた。

チュニジア戦（3-1）で主力として活躍したファン・ヘッケも、この試合で好印象を残した。ボールを持った場面で幾つかの好プレーを見せ、守備でも役割を果たした。





オランダ代表の試合レポート：

バート・フェルブルッゲン 8

デンゼル・ダムフリーズ 5

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ 7.5

ヴィルジル・ファン・ダイク 6.5

ネイサン・アケ 4.5

ミッキー・ファン・デ・ヴェン 6

フレンキー・デ・ヨング 5

ライアン・グラヴェンベルフ 6.5

クリセンシオ・サマーヴィル 7.5

ブライアン・ブロッベイ 5

コディ・ガクポ 6





ロナルド・クーマン 2