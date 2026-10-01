オランダ代表の採点：途中出場組はそろって高評価、ティンバー兄弟には3.5点

オランダ代表は、ギリシャとのネーションズリーグ再開初戦を2-2の引き分けで終えた。シャビ・エルナンデス監督は、時にやむを得ずチームの多くのポジションを入れ替えたが、それが大きな成果につながったとは言い難い。 Voetbalzoneは、先発選手と45分以上プレーした交代出場選手を採点した。

ギリシャ戦の先発メンバーで最高点を得たのはクライセンシオ・サマーフィルだ。アタッカーは懸命に走り回り、とりわけ後半には多くの脅威を生み出した。その働きで6.5点が与えられている。また、アシストを記録したジョーイ・フェールマンも合格点の6点を得た。

最低評価となったのはユリエン・ティンバー、クインテン・ティンバー、フース・ティル、デンゼル・ダンフリース、ルベン・ファン・ボメルだ。とりわけティンバー兄弟はテッサロニキで低調なパフォーマンスに終わった。

ギリシャの1点目では、すでに多くのミスが重なっていた。ダンフリースが空中戦で敗れ、その後ティンバーが不必要に前へ出たことで、フィルヒル・ファン・ダイクが1人で対応する形になった。リバプール所属のDFはその後、ただ後退するだけで、ギリシャに得点を許した。

2点目はファン・ボメルのプレーがきっかけだった。彼はオランダ代表のペナルティーエリア内で、相手にそのままボールを渡してしまった。その後のクロスに対しては、ユリエン・ティンバーの守備も弱かった。彼は兄弟とともに3.5点となっている。



オランダ代表の採点

選手 評価 バルト・フェルブルッヘン 5 デンゼル・ダンフリース 5 ユリエン・ティンバー 3.5 フィルヒル・ファン・ダイク 5 ミッキー・ファン・デ・フェン 5 ジョーイ・フェールマン 6 クインテン・ティンバー 3.5 フース・ティル 4 Crysencio Summerville 6.5 Mexx Meerdink 5 ルベン・ファン・ボメル 4.5 ライアン・フラーフェンベルフ 6 タイヤニ・ラインデルス 7 ノア・ラング 7.5



