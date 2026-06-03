オランダ代表の採点：交代出場ながら期待外れだったデパイに最低点。

ワールドカップの親善試合でオランダ代表はアルジェリアに0-1で敗れた。この結果はロナルド・クーマン監督にとって朗報となった。Voetbalzoneは、先発と45分以上出場した選手に例年通り評価点をつけた。
先発したマレンは開始早々ポストを叩き、サマーヴィルの絶妙なパスからラインダースが至近距離で決めたがオフサイドで取り消された。
アルジェリアもカウンターで脅威を見せ、オランダのチャンスは減少。前半は0-0で折り返した。HTにオランダは5人交代し、J・クライフやデパイが投入された。
しかしチームに新たな勢いは生まれず、終盤にはフェイエノールトFWアニス・ハジ・ムッサに中央を突破され、ファーサイドへ決勝弾を許した。オランダ代表にとって、残念な送別試合となった。
バート・フェルブルッゲン：6
マッツ・ウィッファー：5.5
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ：7
フィルジル・ファン・ダイク：6
ミッキー・ファン・デ・ヴェン：6.5
フレンキー・デ・ヨング：6
ライアン・グラヴェンベルフ：6.5
ティジャニ・ラインダース：6
クリセンシオ・サマービル：7.5
ドニエル・マレン：7
コディ・ガクポ：6
途中出場：
ロビン・ルーフス 5.5
ネイサン・アケ：5
ジャスティン・クライファート 7
ヨレル・ハト 5.5
メンフィス・デパイ 4.5