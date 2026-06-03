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Nederlands elftal Imago
Rian Rosendaal

翻訳者：

オランダ代表の採点：交代出場ながら期待外れだったデパイに最低点。

オランダ 対 アルジェリア
オランダ
アルジェリア
親善試合

ワールドカップの親善試合でオランダ代表はアルジェリアに0-1で敗れた。この結果はロナルド・クーマン監督にとって朗報となった。Voetbalzoneは、先発と45分以上出場した選手に例年通り評価点をつけた。

先発したマレンは開始早々ポストを叩き、サマーヴィルの絶妙なパスからラインダースが至近距離で決めたがオフサイドで取り消された。 

アルジェリアもカウンターで脅威を見せ、オランダのチャンスは減少。前半は0-0で折り返した。HTにオランダは5人交代し、J・クライフやデパイが投入された。

しかしチームに新たな勢いは生まれず、終盤にはフェイエノールトFWアニス・ハジ・ムッサに中央を突破され、ファーサイドへ決勝弾を許した。オランダ代表にとって、残念な送別試合となった。

バート・フェルブルッゲン：6

親善試合
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オランダ
NED
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ウズベキスタン
UZB
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BOL
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アルジェリア
ALG

マッツ・ウィッファー：5.5 

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ：7

フィルジル・ファン・ダイク：6

ミッキー・ファン・デ・ヴェン：6.5 

フレンキー・デ・ヨング：6

ライアン・グラヴェンベルフ：6.5

ティジャニ・ラインダース：6

クリセンシオ・サマービル：7.5

ドニエル・マレン：7

コディ・ガクポ：6

途中出場：

ロビン・ルーフス 5.5

ネイサン・アケ：5

ジャスティン・クライファート 7

ヨレル・ハト 5.5

メンフィス・デパイ 4.5 

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