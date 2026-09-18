オランダ代表の招集メンバーから外れたビッグネームたち

シャビは、ネーションズリーグでのドイツ、セルビア、ギリシャとの今後の試合に向けた招集メンバーに関して、複数の名前を見送った。以下は、オランダ代表の新監督のリストから漏れた名前の一覧だ。

フレンキー・デ・ヨングは、負傷の影響でオランダ代表から外れることをすでに把握していた。FCバルセロナでは10月中旬の復帰が期待されている。マッツ・ウィーフェル（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン）とイアン・マートセン（アストン・ヴィラ）も、今回の代表期間に向けて十分なコンディションにはない。

シャビは今回の代表期間、負傷によりマタイス・デ・リフト、イェルディ・スハウテン、シャビ・シモンズを起用することもできない。この3選手は重傷を負い、現在もしばらくリハビリを続けている。この3人は昨夏のワールドカップも欠場していた。

オランダ代表メンバーから外れた中で最も目を引く名前は、メンフィス・デパイだ。コリンチャンス所属のFWはロナルド・クーマン体制では主力だったが、今回は見送られている。26人の招集メンバーには、ヴァウト・ヴェグホルストの名前もない。

代表出場2試合のルチアーノ・バレンテにも、シャビの前で自らを証明する機会は与えられなかった。指揮官にとって、スティーブン・ベルフワインがサウジ・プロリーグでプレーしていることは問題ではないが、今回も招集は見送られた。ヴァウター・ブルヘル、ジアン・フレミング、ヒヴァイロ・リート、ステファン・デ・フライ、ケース・スミットもクラブに残る。

オランダは9月24日木曜日、ドイツとの一戦でネーションズリーグの新シーズンをスタートさせる。この夏に就任したユルゲン・クロップ率いるチームが、ヨハン・クライフ・アレナに乗り込んでくる。

10月27日と4日には、シャビ率いるチームの相手をセルビアが務める。その間の10月1日にはギリシャと対戦する。11月の代表期間には、ドイツ（11月13日）とギリシャ（11月16日）と対戦する。

シャビは月曜日に記者会見に臨む。オランダ代表監督はそこで、自身が編成したネーションズリーグの試合に向けた招集メンバーについて説明することになる。