オランダ代表の成績：W杯前哨戦3試合とも5点評価と期待外れ

月曜日の親善試合でオランダ代表はウズベキスタンに2-1で辛勝した。これはロナルド・クーマン監督率いるチームにとってワールドカップ前の最後のテストだった。Voetbalzoneは例年通り主将たちに採点した。

ドニエル・マレンは前半、2度の好機を逃した。クリセンシオ・サマービルも決定機を生かせなかった。左サイドのコディ・ガクポは好機を創出し、PKで唯一の得点をマークした。

中盤のライアン・グラフェンベルフ、ティジャニ・ラインダース、フレンキー・デ・ヨングは動きが重く、攻撃面で存在感を示せなかった。途中出場のブライアン・ブロッベイは得点を挙げたがオフサイド判定で取り消された。

右サイドのデンゼル・ダムフリーズ（レアル・マドリード移籍決定）は精彩を欠き、ヤン・ポール・ファン・ヘッケとミッキー・ファン・デ・ヴェンも本調子ではなかった。負傷離脱したバート・フェルブルッヘンの代役マーク・フレッケンも安定感を欠いた。 途中出場のグース・ティルはペナルティエリアでハンドを犯し、VARチェックの末に即座に退場。ウズベキスタンはそのFKで後半アディショナルタイムに同点とした。

それでもオランダはロスタイム7分、ファン・ヘッケが得たPKをガクポが決め、辛勝した。W杯を目前に控えるクーマン監督には不安材料が残った。

バート・フェルブルッゲン：6

デンゼル・ダムフリーズ：5

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ：5.5

フィルジル・ファン・ダイク：6

ミッキー・ファン・デ・ヴェン：5.5

ライアン・グラフェンベルフ：5.5

ティジャニ・ラインダース：5

フレンキー・デ・ヨング：6

クリセンシオ・サマーヴィル：6

ドニエル・マレン：5

コディ・ガクポ：7.5