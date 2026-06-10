オランダ代表の対戦相手の監督が、「誤解を招く見出し」に怒りを示した。

ファビオ・カンナバーロ氏は、オランダ対ウズベキスタン戦後に報じられたセキュリティ問題について「事実無根」とインスタグラムで主張した。同監督は、ニューヨークでの検査はスムーズだったと強調した。

ESPN中米支局の映像では、チームバスを降りたウズベキスタン代表団がすぐに入念な身体検査を受け、全バッグを地面に置いて検査された。金属探知機や探知犬も投入された。

「ルールだからと説明されたが、結局はその検査は私たちだけを対象にしたものだった」と笑みを浮かべた。イタリア人監督と選手たちは、この厳重な検査に驚いた。

カンナバーロは2日後、この出来事を振り返った。「空港で検査を受けた代表チームの写真を新聞の一面に載せていた。誤解を招く見出しもあったので、事実を伝えたい」

2006年優勝監督は「代表は一般客と異なり、専用バスで直接ゲートへ移動する。あの検査は標準的な手順だ」と説明した。

一般の旅行者がターミナルで受ける検査を、私たちは搭乗ゲートで直接受けるだけです。まったく同じ標準的な手順で、スキャンダルでも不名誉な扱いでもありません」と驚いた様子で語った。

「オランダ戦前もスタジアムでスクリーニングを受けましたが、想定内でした。どの試合前にもチームは検査を受けます。ホテルで受ける場合もあれば、スタジアムで受ける場合もあります。運営は完璧でした」とウズベキスタン代表監督は結んだ。