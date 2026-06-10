オランダ代表の対戦相手の監督が、「恥ずべき扱い」と批判する声明を発表した。

ファビオ・カンナバーロ氏は、オランダ対ウズベキスタン戦後に報じられたセキュリティ問題について「事実無根」とインスタグラムで主張した。同氏は、ニューヨークでの検査はスムーズだったと強調した。

ESPN中米支局の映像では、代表団がバスを降りるとすぐに厳しい身体検査を受け、全バッグを地面に置いて検査された。金属探知機や探知犬も投入された。

「ルールだからと説明されたが、結局はその検査は私たちだけ対象だった」と笑みを浮かべた。イタリア人監督と選手たちは、その厳重さに驚いた。

2日後、カンナバーロはこう説明した。「空港で検査を受けた代表チームの写真が新聞の一面に載っていた。誤解を招く見出しもあったので事実を伝えたい」。

2006年W杯優勝監督は「代表は一般旅客と異なり、専用バスで直接搭乗口へ移動する。あの検査は標準的な手順だ」と説明した。

一般の旅行者がターミナルで受ける検査を、私たちは搭乗ゲートで直接受けるだけです。まったく同じ標準的な手順で、スキャンダルでも不名誉な扱いでもありません」と驚いた様子で語った。

「オランダ戦前もスタジアムでスクリーニングを受けましたが、想定内です。どの試合前にもチームは検査を受けます。ホテルで受ける場合も、スタジアムで受ける場合もあります。運営は完璧でした」とウズベキスタン代表監督は結んだ。