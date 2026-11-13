オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャと対戦し、UEFAネーションズリーグを再開する。シャビ・エルナンデス監督はすでに先発メンバーを発表した。ヨハン・クライフ・アレナでの試合は20時45分に始まる。

フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーは月曜日にオランダ代表から離脱した。シャビ監督は代役としてセップ・ファン・デン・ベルフだけを招集したが、同選手は金曜日のメンバーから外れる。登録できるのは23人までだからだ。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。アーセナルでプレミアリーグ首位に立つユリエン・ティンバーは左サイドバックで先発。右サイドでは、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョによってベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースが先発する。

センターバックを組むのはヤン・パウル・ファン・ヘッケとミッキー・ファン・デ・フェン。2人はトッテナム・ホットスパーで互いをよく知る間柄で、しばしば一緒にプレーしている。

オランダ代表ではワールドカップを最後にプレーしていなかったフレンキー・デ・ヨングが、コンディションを取り戻して先発に復帰する。キャプテンも務める。金曜日のアレナでは、ヨーイ・フェールマンとタイヤニ・ラインデルスが中盤の残る2枠に入る。

前回の代表活動期間にメックス・メールディンクが印象を残したものの、センターフォワードではドニエル・マレンが先発する。右サイドではクリセンシオ・サマーフィルが定位置を確保しており、左サイドからはコーディ・ガクポが脅威をもたらす役割を担う。

オランダの先発メンバー：フェルブルッヘン、ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、ティンバー、デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス、サマーフィル、マレン、ガクポ。

ギリシャの先発メンバー：ツォラキス、ロタ、マヴロパノス、レツォス、ツィミカス、カレツァス、クルベリス、アンドルツォス、ツォリス、パヴリディス、イオアニディス。