代表ウィークは、オランダ代表の複数の選手に大きな追い風をもたらしているようだ。ルベン・ファン・ボメルが強い存在感を示しているだけでなく、メックス・メルディンクも非常に優れた印象を残している。ESPNの『Voetbalpraat』でケネス・ペレスとマルシアーノ・フィンクが語ったところによれば、彼にとって今重要なのは、その実力をAZでも毎週のように示していくことだ。

メルディンクは木曜日のドイツ戦（1-1）で、ブライアン・ブロビーが負傷したため、試合早々に途中出場した。セルビア戦（1-2で勝利）ではオランダ代表で初めて先発し、いきなり2つの重要なゴールを決めた。マルシアーノ・フィンクは、この流れを今度はAZでも続けてほしいと願っている。

「彼はオランダ代表にたどり着くため、選ばれるため、注目されるために、AZであまりにも強い証明欲を持ちすぎていた」と、フィンクは切り出した。「AZでは“メルディンクを見せよう”としているけれど、彼はただ普通にプレーすればいい。しっかりとした集中を持つことだ」

「今、彼がオランダ代表にもたらしたものが分かる。あれをAZでも出せれば……。彼は長い間そのために努力してきたものを、今や手にした。だから、AZでももっと楽にいくはずだと思う。彼はブーストを得た。何かを一つ乗り越えたんだ」

「あの子に少し時間も与えてあげてほしい」と、ペレスが続けた。「トロイ・パロットが単純に良い第一FWだったから、彼は長い間フル出場していなかった。でも、彼にはある種のものがある。それは誰にでもできることじゃない。キックの仕方、ボールの落とし方。まだ散発的かもしれないけど、少し待ってあげてほしい」

「だからといって、ここでメルディンクを持ち上げるつもりはまったくない」と、フィンクは反応した。「だって昨季は、彼はパロットほどプレッシングをかけないと言われていたのに、今はオランダ代表で素晴らしいプレッシングを見せたことで称賛されている。つまり、彼にはオランダ代表で追加の集中も生まれているわけで、それをAZにも持ち帰らなければならない」

「本当は、彼はあそこを出るべきなんだ」と、続いてペレスは奇妙な発言をした。「彼は本当にあそこを出るべきだ！ 刺激されなければならない！」。この解説者は、メルディンクはアルクマールでは十分に鋭さがないと考えている。「刺激が必要な選手もいる。彼はずっと刺激され続けなければならないんだ」