エマニュエル・エメハを巡る目を引く映像がネット上で拡散している。23歳のFWはパリで目撃されたが、自身についてサッカー選手ではなくアーティストだと主張している。

エメハは夜、フランスの首都の路上で撮影され、「ショーはどうだった？」と問いかけられた。どの公演、あるいはコンサートのことを指しているのかは、はっきりとは分からない。「ショーは楽しかったよ」と本人は応じた。

その後、彼に声をかけた若者たちはパリで楽しい時間を過ごすようにと伝えた。「ありがとう。2日間オフなんだ。だから楽しんでいるよ」と、このオランダ人は答えている。

最後に職業を聞かれ、誰かが「サッカー選手」と答えると、エメハはおそらく冗談交じりにこう話した。「いや、僕はサッカー選手じゃない。アーティストなんだ」

この奇妙なやり取りには、X上でかなり多くの反応が集まっている。特に、今季はハムストリングの負傷によりまだ出場していない所属クラブ、チェルシーのファンからの声が目立つ。

「この道化者はまだメンバー入りもしていないのに、クラブには行くんだな」と、ある人物は反応した。「なんて金の無駄なんだ」と考える別の人物もいる。さらに別の人物は「この子はサッカーをやめるべきだ。ポジションは違うが、次のマドゥエケだ」と書き込んでいる。

エメハはここまでオランダ代表で2試合に出場している。昨年11月には、ポーランド戦（1-1）とリトアニア戦（4-0で勝利）の両方で途中出場を果たした。