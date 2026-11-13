オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャと対戦し、ネーションズリーグを再開する。シャビは負傷した主将フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの代役を選ばなければならない。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は20時45分に開始され、NPO3で生中継される。

ファン・ダイクとブロビーは月曜日にオランダ代表を離脱した。シャビは両選手に代わる選手を追加招集せず、23選手でギリシャ戦に臨む。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。アーセナルでプレミアリーグ首位に立つユリエン・ティンバーが右サイドバックで先発する。そのため、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョの下、ベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースは先発から外れる。

ミッキー・ファン・デ・フェンが中央に移るため、左サイドではイアン・マートセンが先発する。もう一人のセンターバックはヤン・パウル・ファン・ヘッケだ。オランダ代表はギリシャとのアウェー戦で2-0のビハインドを追いつき、勝ち点1を手にしている（2-2）。

オランダ代表で最後にプレーしたのはワールドカップだったフレンキー・デ・ヨングは、コンディションを取り戻し、復帰戦で先発する。金曜日のアレナでは、ヨーイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスが中盤を構成する。

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前回の代表活動期間に好印象を残したメックス・メールディンクだが、最前線ではドニエル・マレンが先発する。クリセンシオ・サマーフィルは右サイドでの先発が確実となり、コーディ・ガクポは左サイドから脅威を生み出す役割を担う。

オランダ代表の予想スタメン：フェルブルッヘン、ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、マートセン、デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス、サマーフィル、マレン、ガクポ。