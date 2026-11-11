オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャと対戦し、UEFAネーションズリーグを再開する。シャビは負傷した主将フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの代役を選ばなければならない。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は20時45分にキックオフし、NPO3で生中継される。

ファン・ダイクとブロビーは月曜日、オランダ代表から離脱した。シャビは両選手の代わりを追加招集せず、23人でギリシャ戦に臨む。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。アーセナルでプレミアリーグ首位に立つユリエン・ティンバーは右サイドバックで先発。その結果、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョにベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースが先発から外れる。

ミッキー・ファン・デ・フェンがセンターバックに移るため、左サイドではイアン・マートセンが先発する。もう一人のセンターバックはヤン・パウル・ファン・ヘッケ。オランダ代表は敵地でのギリシャ戦で2点のビハインドを追いつき、2-2で勝ち点1を手にしている。

オランダ代表での最後の出場がワールドカップだったフレンキー・デ・ヨングは、コンディションを取り戻し、さっそく先発する。金曜日のアレナでは、ジョーイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスがオランダ代表の中盤を構成する。

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前回の代表戦期間に印象を残したメックス・メールディンクだが、最前線ではドニエル・マレンが先発する。右サイドではクリセンシオ・サマービルが先発の座を確かなものとし、左サイドからはコーディ・ガクポが攻撃の脅威となることを期待される。

オランダ代表の予想先発メンバー：フェルブルッヘン；ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、マートセン；デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス；サマービル、マレン、ガクポ。