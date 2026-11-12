オランダ代表の予想先発メンバー：シャビ、守備陣の人選で難しい選択

オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャ代表と対戦し、ネーションズリーグを再開する。シャビは負傷した主将フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの代役を決めなければならない。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は20時45分にキックオフし、NPO3で生中継される。

ファン・ダイクとブロビーは月曜日、オランダ代表から離脱した。シャビはDFとFWの代わりとなる選手を追加招集せず、23人でギリシャ代表との一戦に臨む。

ブライトン & ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。アーセナルでプレミアリーグ首位に立つユリエン・ティンバーは右サイドバックで先発する。そのため、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョの下、ベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースは先発から外れる。

ミッキー・ファン・デ・フェンが中央に移るため、左サイドにはイアン・マートセンが先発する。オランダ代表のもう一人のセンターバックはヤン・パウル・ファン・ヘッケだ。オランダ代表はギリシャ代表とのアウェー戦で0-2の劣勢を挽回し、2-2の引き分けで勝ち点1を手にした。

オランダ代表での最後の出場がワールドカップだったフレンキー・デ・ヨングは、コンディションを取り戻し、復帰戦で先発する。金曜日にアレナで行われる試合では、ジョーイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスが中盤を構成する。

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前回の代表戦期間に印象的なプレーを見せたメックス・メールディンクだが、最前線ではドニエル・マレンが先発する。右サイドではクリセンシオ・サマービルが先発の座を固めており、左サイドからはコーディ・ガクポが脅威をもたらす役割を担う。

オランダ代表の予想先発メンバー：フェルブルッヘン、ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、マートセン、デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス、サマービル、マレン、ガクポ。