オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャ代表と対戦し、UEFAネーションズリーグの戦いを再開する。シャビは、負傷した主将フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの代役を決めなければならない。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は20時45分に開始され、NPO3で生中継される。

ファン・ダイクとブロビーは月曜日にオランダ代表を離脱した。シャビは両選手に代わる選手を追加招集せず、23人でギリシャとの戦いに臨む。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。プレミアリーグ首位に立つアーセナルのユリエン・ティンバーが右サイドバックで先発。これにより、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョによってベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースが先発から外れる。

ミッキー・ファン・デ・フェンが中央に移るため、左サイドではイアン・マートセンが先発する。もう一人のセンターバックはヤン・パウル・ファン・ヘッケ。オランダ代表は敵地でのギリシャ戦で2点のビハインドを追いつき、勝ち点1を手にしている（2-2）。

ワールドカップを最後にオランダ代表でプレーしていなかったフレンキー・デ・ヨングは、コンディションを取り戻し、復帰戦でいきなり先発する。金曜日のアレナでは、ヨイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスが中盤を構成する。

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前回の代表活動期間に好印象を残したメックス・メールディンクだが、最前線ではドニエル・マレンが先発する。右サイドはクリセンシオ・サマーフィルの起用が確実で、左サイドからはコーディ・ガクポが脅威を生み出す役割を担う。

オランダ代表の予想先発メンバー：フェルブルッヘン、ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、マートセン、デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス、サマーフィル、マレン、ガクポ。