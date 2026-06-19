オランダ代表は土曜19:00、ワールドカップでスウェーデンと対戦する。スウェーデンは初戦でチュニジアを5-1で下した。米ヒューストンで行われるこの試合では、ロナルド・クーマン監督が日本戦（2-2）と同じ先発11人を起用すると「Voetbalzone」が予想している。

バート・フェルブルッヘンも起用される見込みで、右からデンゼル・ダムフリーズ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ヴィルジル・ファン・ダイク、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが守備ラインを組む。

フレンキー・デ・ヨングの起用法には議論があるが、クーマンは彼をベンチに置くつもりはない。ライアン・グラヴェンベルフとティジャニ・レインダースが中盤を構成する。

W杯初戦で得点を挙げたクリセンシオ・サマーヴィルは再びチャンスを得る。左にコディ・ガクポ、最前線にドニエル・マレン。メンフィス・デパイは途中出場となる見込み。

オランダは1引き分け、スウェーデンは3得点を挙げて勝利した。過去20度の対戦ではオランダが9勝、スウェーデン7勝、4引き分け。

オランダは金曜午前1時のチュニジア戦でグループステージを締めくくる。そこで決勝トーナメント進出が決まるか、3試合で大会を終えるかが決まる。

オランダ代表の予想先発：ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース、サマーヴィル、マレン、ガクポ。