オランダ代表は金曜日、ホームでギリシャと対戦し、UEFAネーションズリーグを再開する。シャビは負傷した主将フィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの代役を決めなければならない。ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は20時45分に始まり、NPO3で生中継される。

ファン・ダイクとブロビーは月曜日にオランダ代表を離脱した。シャビは両選手の代役を追加招集せず、23人でギリシャ戦に臨む。

ブライトン＆ホーヴ・アルビオンで好調のバルト・フェルブルッヘンが、オランダ代表のゴールを守る。プレミアリーグ首位のアーセナルに所属するユリエン・ティンバーは右サイドバックで先発する。これにより、レアル・マドリーでジョゼ・モウリーニョ監督の下、ベンチに置かれているデンゼル・ダンフリースが先発から外れる。

ミッキー・ファン・デ・フェンが中央に移るため、左サイドではイアン・マートセンが先発する。もう一人のセンターバックはヤン・ポール・ファン・ヘッケ。オランダ代表は敵地でのギリシャ戦で2点のビハインドを追いつき、2-2で勝ち点1を獲得した。

オランダ代表で最後にプレーしたのがワールドカップだったフレンキー・デ・ヨングは、コンディションを取り戻し、復帰戦で先発する。金曜日のアレナでは、ジョーイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスがオランダの中盤を構成する。

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前回の代表戦期間に印象を残したメックス・メールディンクだが、センターフォワードではドニエル・マレンが先発する。右サイドではクリセンシオ・サマーフィルの起用が確実となっており、左サイドからはコーディ・ガクポが脅威を生み出すことを求められる。

オランダ代表の予想先発メンバー：フェルブルッヘン；ティンバー、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、マートセン；デ・ヨング、フェールマン、ラインデルス；サマーフィル、マレン、ガクポ。