大会を前にオランダ代表は最終調整に臨む。月曜20時45分、ニューヨークのイチャン・スタジアムでウズベキスタンと対戦する。アルジェリア戦の敗戦を振り払い、好調で大会入りしたい。ロナルド・クーマン監督はメンバーに大きな変更はないと明言した。

バート・フェルブルッヘンが引き続きゴールを守り、出場停止明けのデンゼル・ダムフリーズが右SB、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが左SBに入る。 合流したユリアン・ティンバーは負傷明けで先発できるかは不明。「明日の先発は今日の午後に決める」とクーマンは話した。出場すればファン・ダイクとセンターバックを形成し、ファン・ヘッケはベンチになる。

中盤はフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの3人が先発。アルジェリア戦で好プレーを見せたジャスティン・クリュイフェルトはベンチからスタートする。

前線ではまだ最適解が見つかっていない。アルジェリア戦でデビューを飾ったクリセンシオ・サマーヴィルは好印象を残し、右翼で2試合連続の先発が予想される。左翼はコディ・ガクポが確固たる地位を築いている。

ストライカーは頭痛の種だ。クーマンはメンフィス・デパイを評価するものの、彼はまだフルフィットではない。ローマで好シーズンを送ったドニエル・マレンがアルジェリア戦に続き先発する見込みだ。

控え組は試合後に追加で1試合を行い、コンディションが万全でない選手も出場機会を得る。コエマンは「1試合目は主力で臨むが、100％でない選手には2試合目で35分×2回プレーさせる」と説明した。 だからこそ2試合を行うのだ」と代表監督は語った。

【オランダ代表予想スタメン】ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ティンバー、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース、サマーヴィル、マレン、ガクポ