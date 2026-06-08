オランダ代表の予想スタメン：ロナルド・クーマン監督は最後の親善試合でわずかな変更のみを加える

大会直前、オランダ代表は最終調整に臨む。月曜20時45分、ニューヨークのイチャン・スタジアムでウズベキスタンと対戦。アルジェリア戦の敗戦を糧に、チームは切り替えて大会へ備える。ロナルド・クーマン監督はメンバーの大幅変更は予定していない。

バート・フェルブルッヘンが引き続き正GKを務め、デンゼル・ダムフリーズが出場停止明けで右SBに復帰。左SBはミッキー・ファン・デ・ヴェンが担当する。 合流したユリアン・ティンバーは負傷明けで先発できるかは不明。「明日先発できるかは今日の午後に判断する」とクーマン監督。出場すればファン・ダイクとセンターバックを形成し、ファン・ヘッケはベンチになる。

中盤はフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの3人が先発。アルジェリア戦で好プレーを見せたジャスティン・クリュイフェルトはベンチから途中出場を狙う。

前線では、クリセンシオ・サマーヴィルがアルジェリア戦でデビューし好印象を残した。クーマンはダムフリーズとサマーヴィルのコンビを試したいとしており、サマーヴィルは2戦連続で先発する。左翼はコディ・ガクポが確固たる地位を築いている。

ストライカーは頭痛の種だ。クーマンはメンフィス・デパイを評価するが、彼はまだフルフィットではない。ローマで好シーズンを過ごしたドニエル・マレンがアルジェリア戦に続き先発する見込みだ。

控え組は90分の試合後、追加で1試合を行う予定で、まだ万全でない選手も出場機会を得られる。コエマンは日曜の会見で「1試合目は主力で臨むが、100％でない選手には2試合目で35分ずつプレーさせる」と説明した。 だからこそ2試合を行うのだ」と代表監督は語った。

【予想先発】ヴェルブルッゲン、ダムフリーズ、ティンバー、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン、デ・ヨング、グラヴェンベルフ、ラインダース、サマーヴィル、マレン、ガクポ