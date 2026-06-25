オランダ代表の予想スタメン：ロナルド・クーマン監督が1選手を変更

オランダ代表は金曜午前1時、ワールドカップグループF最終戦でチュニジアと対戦する。ロナルド・クーマン監督は先発を1人変更する見込み。試合はNPO 1で生中継。

カンザスシティの試合ではバート・フェルブルッゲンがゴールを守る。デンゼル・ダムフリーズ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ヴァージル・ファン・ダイク、ミッキー・ファン・デ・ヴェン（右から左へ）が、すでに敗退が決まっているチュニジアを相手にオランダ代表の守備陣を形成する。

中盤もフレンキー・デ・ヨング、ティジャニ・レイナーズ、ライアン・グラヴェンベルフのままで、スウェーデン戦（5-1）の好パフォーマンスを維持する。

右翼はスウェーデン戦無得点のマレンに代わりサマーヴィル。2得点を挙げたブロッベンは最前線に残り、同2得点をマークしたガクポが左翼に入る。

オランダは4ポイントで日本と同率ながら得失点差で首位。日本がスウェーデンに勝ち、オランダがチュニジアに負ければ2位に落ちる。さらにオランダが負け、スウェーデンが勝った場合は3位転落の危険もある。

オランダ代表の予想先発：ヴェルブルッゲン；ダムフリーズ、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・ヴェン；デ・ヨング、ラインダース、グラヴェンベルフ；サマーヴィル、ブロッベイ、ガクポ。